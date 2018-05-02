Sera gazının yüzde 8'i turizm kaynaklı

İklim değişikliği ile mücadele konusunda Almanya'nın Bonn kentinde bir araya gelen bilim insanları dünyadaki sera gazı salınımlarının on ikide birinin turizm sektörü kaynaklı olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekreteryası bünyesinde 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması'nın "kural kitabını" oluşturmak üzere toplanan bilim insanları, 160 ülkede yapılan araştırma uyarınca iklim değişikliğine en fazla olumsuz katkıyı Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Almanya ve Hindistan'da seyahat eden insanların yaptığını kaydetti.

En son verilere göre turizm sektöründeki uçuşlar, konaklama ve yeme-içme, hatta hediyelik eşyaların üretimi 2013 yılında küresel çapta 4,5 milyar ton karbondioksit salınımına yol açtı. Bu sayı 2009'da 3,9 milyar ton olarak kayıtlara geçmişti.

Mevcut öngörülere göre 2025 yılına gelindiğinde turizm sektörü kaynaklı sera gazı salınımlarının yılda 6,5 milyar tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Araştırmacılar uçak yolculuklarının tek başına en büyük paya sahip olduğunu kaydederken, jet yakıtı tüketmenin atmosfere verdiği zarar dikkate alındığında, uçak bileti fiyatlarının çok daha fazla olması gerektiğini savundu.

Ancak turizmin sera gazı salınımlarındaki yüzde 8'lik payına karşın, sektörün bu konuda "ilerleme" kaydettiğini belirten BM İklim Değişikliği Sekreteryası Başkanı Patricia Espinosa, "(Turizm) endüstrisinin sattığı birçok ürün çevrenin korunması, muhafaza edilmesi ve kollanmasına bağımlı" şeklinde konuştu.

Turism sektörü küresel sera gazı salınımlarının yüzde 8'ine karşılık geliyor

"Karbon ticareti ve vergileri gerekli"

Araştırmacılar, turizm sektöründeki salınımı kontrol altında tutmak için daha fazla karbon vergisi uygulanması ve havacılık sektöründe karbondioksit ticaretinin arttırılması gerektiğini kaydetti.

Havacılık sektörünün tüm dünyadaki sera gazı salınımlarının yüzde 2'sine tekabül ettiğini kaydeden bilim insanları, bunun dünyadaki en fazla salınım yapan 12'inci ülke kadar yüksek bir miktara ulaştığını belirtti.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre hızla büyüyen havacılık sektörünü hacminin 2036 yılına kadar ikiye katlanarak yılda 7,8 milyar yolcuya ulaşması bekleniyor.

2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması turizm ve havacılık sektörlerini dikkate almadan hazırlanmıştı. Anlaşma uyarınca küresel ısınmanın 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefleniyor.

Ancak bilim insanlarına göre hâlihazırda 1 santigrat derece ısınmış dünyadaki küresel ısınmayı toplam 3 santigrat derecede tutmak bile oldukça zor görünüyor.

Havacılığın geleceği elektrikli uçaklarda mı? Küçük, hafif ve emisyonsuz Yenilenebilir enerjiyle çalışan uçaklar havaya karbondioksit veya zararlı gazlar bırakmaz. Daha küçük ve daha hafifler ayrıca petrol yakıtıyla çalışan uçaklara göre daha verimliler. Slovenya şirketi Pipistrel tarafından geliştirilen Alpha Electro model elektrilkli uçak 2015'teki ilk uçuşundan bu yana bunu kanıtlıyor.

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Havacılığın geleceği elektrikli uçaklarda mı? Yüksel, yüksel, gazla Alman şirketi Lilium'un geliştirdiği uçan taksi ilk denemesini Nisan 2017'de başarıyla gerçekleştirmişti. 5 yolcu kapasiteli uçak dikey olarak kalkıp inebiliyor. Paris-Londra arasındaki 305 kilometrelik yolu sadece 1 saatte alabiliyor. Şirketin amacı, insanların bir gün bu uçan taksilerden, normal taksi fiyatıyla yararlanabilmesi.

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Havacılığın geleceği elektrikli uçaklarda mı? Havacılığın geleceği elektrikte mi? Uzmanlar elektikli uçakların ancak 20 yıl içinde yaygınlaşacağını tahmin ediyor. Bir çok şirket 250 ile 1000 km arasında menzile sahip farklı prototipler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Ancak teknoloji hızla gelişiyor. Kim bilir, belki bir gün dünyanın her yerine emisyonsuz, tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan çevre dostu uçaklarla seyahat edebiliriz.



AFP,rtr/ÇÖ,ÖA

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