 Seçimleri erteleme çağrısına Ankara′dan tepki | TÜRKİYE | DW | 25.04.2018
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TÜRKİYE

Seçimleri erteleme çağrısına Ankara'dan tepki

AKPM'nin Türk hükümetine 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısında bulunmasına Ankara tepki gösterdi. Başbakan Yıldırım, "Avrupa Konseyi Parlamentosu kendi işine baksa iyi olur" dedi.

Frankreich Europarat in Straßburg (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu'nun "Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı" gerekçesi ile Türk hükümetine 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısında bulunması, Ankara'da tepkiyle karşılandı.

Başbakan Binali Yıldırım, AKPM'nin çağrısına tepki göstererek, "Avrupa Konseyi Parlamentosu kendi işine baksa iyi olur. Seçimi onlar yapmayacak, Türkiye yapacak" dedi. Yıldırım, Madrid'de İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye'de yüzlerce seçim yapıldığını hatırlatarak, "Gayet şeffaf, demokratik ve yüzde 85'in altına düşmeyen katılımla adeta demokrasi şöleni havasında seçim yaptı" şeklinde konuştu. Yıldırım, Türkiye'ye bu yönde bir çağrı yapan AKPM'ne eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim'in konuşmacı olarak davet edilmesine de tepki gösterdi.

Bozdağ: Bu çağrı seçimlere açık müdahale

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AKPM'nin çağrısını "Türkiye'nin içişlerine ve seçimlerine açık müdahale" olarak nitelendirdi. Bozdağ, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Türkiye'de seçimlerin "serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında" yapıldığını vurgulayarak, "Dünyada en dürüst ve en güvenli seçimler, Türkiye'de yapılmaktadır. Aksini iddia, bühtandır" ifadesini kullandı. Bozdağ, "Bu hakikatlere rağmen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin, Türkiye'de yapılacak 24 Haziran seçiminin AB kriterlerini taşımaması, seçim güvenliği ve OHAL nedeniyle seçimlerin erelenmesi çağrısı, kabul edilemez. Bu çağrı,Türkiye'nin içişlerine ve seçimlerine açık müdahaledir" dedi.

Çelik: Haddini aşan, siyasi bir karar

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de, AKPM'nin seçimleri erteleme çağrısına Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi. "Denetim Komisyonu haddini her bakımdan aşmış, tamamen siyasi bir karar almış" diyen Bakan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’nin demokratik seçim yapma kapasitesine ve halkımızın iradesine kimse laf söyleyemez. Halkımızın sandıkta ortaya koyacağı irade, ne öncesinde siyasi saiklerle, ne de sonrasında peşin hükümle sorgulanabilir."

Çelik, mesajında "Seçim yaparsanız, meşruluğunu sorgularız, o yüzden 'seçimleri erteleyin' demek, seçim sonuçlarını tayin etmeye çalışmaktır. Haddini aşmak budur" ifadesini kullandı.

AKPM Denetim Komisyonu, Türkiye'deki mevcut koşullarda "gerçek anlamda demokratik seçimler düzenlenemeyeceği" ve seçimlerin "meşruluğunun sorgulanacağı" mesajını vererek, Türkiye'de seçimlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

DW,DHA,rtd/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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