Seçimin nabzı İstanbul'da attı

İstanbul'un Anadolu yakasının en büyük ilçelerinden Kadıköy'de seçim çalışmaları ara sokaklar olmasa bile, görece küçük caddelere kadar yayılmış durumda. Hemen her köşeden bir parti aracı çıkıveriyor. Seçim müzikleri eşliğinde adayların ya da partilerin etkinliklerini anons ediyor, propaganda yapıyorlar.

İstanbul yaklaşık iki ay önce ilan edilen erken seçimlerin havasına girmekte hiç zorlanmadı hemen her seçim öncesinde olduğu gibi. Ne de olsa, hem Türkiye'nin en büyük kenti olarak seçmenin nabzının attığı yer, hem de bütün partilerin en örgütlü olduğu yerlerden biri.

Kadıköy'deki ünlü Boğa heykeline doğru uzanan geniş yaya caddesi üzerinde küçük bir stant kuran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi birkaç kadın ellerindeki broşürleri yoldan geçenlere dağıtmaya çalışıyor. Kadıköy, CHP'nin İstanbul'daki kalelerinden biri.

Üzerinde CHP adayı Muharrem İnce'nin fotoğraflarının basılı olduğu broşürleri dağıtan Nurhan Güven, 66 yaşında bir ev kadını. Doğuştan CHP'li olduğunu söylüyor. İnce'nin cumhurbaşkanı seçilme olasılığını yüzde 100'e yakın görüyor. "İnşallah, umutluyuz” diyor Güven. "İlk turda olur mu, belli olmaz. İkinci turda da olabilir” diye devam ediyor.

Komşu stantlar

Kadıköy iskele meydanı, İstanbul'daki hemen her meydanda olduğu gibi partilerin seçim çalışmaları yaptığı stantlarla dolu. İki muhafazakâr parti, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Saadet Partisi'nin (SP) stantları komşu.



SP'nin standının önünde başları örtülü iki genç kadın sohbet ediyor. Bunlardan lise öğrencisi Zeynep, 20 yaşında. O da doğduğundan beri bu partinin içinde olduğunu söylüyor. "Önceki seçimlere göre, bu seçimden beklentimiz yüksek açıkçası. İnşallah Temel Karamollaoğlu başkan seçilecek” diyor.

Zeynep, bu seçimlere olan ilginin de çok yüksek olduğu görüşünde. Genç kadınla konuşurken yanımıza yaklaşan orta yaşlı bir başka SP'li, bu görüşü destekliyor. "Kutuplaşma çok bu seçimlerde. O nedenle katılım yüksek olacak” diyor.

Az ilerideki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) standında olağanüstü bir kalabalık var. Yaklaşık 15-20 metre çapında bir halka oluşmuş önünde. Halkanın ortasında, dört kişilik bir Kafkas folklor ekibi dans ediyor. İzleyenler arasında hemen her görüşten kişiler var. Bazıları bozkurt işareti yapıyor, bazıları cep telefonlarıyla dansın videosunu çekiyor.

Bir MHP'li, "Keşke” diyor ve ekliyor: "Hep böyle seçim olsa da, her gün seyretsek ecdadımızın oyunlarını.” MHP lideri Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanlığına aday olmadığını hatırlattığımızda, Erdoğan'ı desteklemekten memnun olduklarını belirtiyor.

Üsküdar'a Erdoğan damgası

Anadolu yakasının bir başka büyük ilçesi Üsküdar'da, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine hazırlık heyecanı var. Burası, Erdoğan'ın evinin bulunduğu yer aynı zamanda. İlçeye gelenleri, Erdoğan'ın eli kalbinin üstünde fotoğrafını gösteren birkaç metre büyüklüğünde afişler karşılıyor. Afişlerin üzerinde, "O bir Üsküdarlı” yazıyor.

Vapur iskelelerinin karşısındaki Mimar Sinan'ın ünlü Mihrimah Sultan Camii'nin önünde İYİ Parti standıyla AKP'ninki yan yana. Her ikisinden de çok yüksek sesli müzikler duyuluyor. Ancak aralarında bir anlaşmazlık var. Birkaç kişi arasındaki ağız dalaşını, araya girenler yatıştırıyor. Köşedeki 10-12 kişilik çevik kuvvet polisi ekibi izlemekle yetiniyor.

İYİ Partililer "Cumhurbaşkanı Meral Akşener” diye sloganlar atıyor, bir yandan dans edip, parti bayraklarını sallarken. Bir İYİ Parti seçmeni, komşu stanttaki AKP'lilere kızgın. "24 Haziran'da bitecek bu iş. Akşener seçilecek, bu iş bitecek” diyor. "İkinci tura kalırsa?” diye soruyoruz. "O zaman aklı olan kazanır” diyor. Sormadan açıklıyor: "Erdoğan'a karşı bir rüzgâr var. İkinci turda karşısında kim yarışırsa, aklı olan ona oy verir.”

Komşu AKP standının sorumlusu, 43 yaşındaki teknisyen Gökhan Sezer. Valide-i Atik mahallesinin de başkanıymış. Az önceki gerilimin müziğin sesinden doğan bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını, komşuluk hatırıyla sorunu çözdüklerini anlatıyor.

Sezer, kendi yaptıkları saha çalışmalarının Erdoğan'ın yüzde 60'a yakın oyla ilk turda seçileceğini gösterdiğini söylüyor. "Buradaki katılım da yüksek olacak, yüzde 80'in üzerinde olacağını tahmin ediyorum. Güzel bir oy oranıyla da bu işi bitirebileceğimizi zannediyoruz” diyor AKP'li Sezer.

Üsküdar'daki vapur iskelelerinin önü de parti stantlarıyla dolu. Her stanttan bir müzik, bir anons yükseliyor. Biraz panayır yerini andırıyor. Ağaçların altında piknik yapanlardan, banklarda, büfelerin önünde oturanlara hemen herkesin elinde bir bayrak ya da seçim broşürü var. Farklı adayların broşürlerini taşıyanlar aralarında sohbet ediyor. En dikkat çekici olan ise neredeyse parti bayrakları kadar ulusal bayrakların olması her yerde.

Eminönü'nde parti stantları birbirinden uzaklaştı

Karşıdaki Eminönü meydanında da benzer görüntüler var. Bayrak satıcıları stantların etrafında dolaşıyor sıklıkla. Ancak birkaç gün öncesine kadar neredeyse yan yana olan parti stantları, şimdi birbirinden uzaklaşmış. Her standın önünde dans eden, şarkı söyleyen gruplar.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) adayı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafının bulunduğu minibüsün önünde bir grup hatıra fotoğrafı çektiriyor, diğer bir grup halay çekiyor.

HDP'nin Fatih ilçesi yöneticilerinden Nurettin Kılıç, müzik konusunda yaşanan ufak-tefek sıkıntılar nedeniyle stantlar arasındaki mesafeyi açtıklarını söylüyor.

67 yaşındaki Kılıç, deneyimli bir politikacı. Hem Fatih, hem de Beyoğlu ilçelerinin başkanlıklarını yapmış. HDP'nin oylarının yükseldiğini söylüyor. "Vallahi geçen seçimlere baktığımız zaman şimdiki durumumuz iyiye gidiyor, günden güne puanlarımız artıyor. Bir mini miting yapıyoruz, büyük mitinglere dönüşüyor” diyor. Oylarının büyük bir patlama yapacağından umutlu.

İstanbul'un bu kısımlarında görünen, genel olarak seçimlere ilginin yüksek olduğu yönünde. Hemen her siyasi partinin yandaşları bunun sandığa da yansıyacağı, katılımın yüksek seviyede olacağı görüşünde.



Kürşat Akyol

© Deutsche Welle Türkçe