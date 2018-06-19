Seçim sürecinde sosyal medyada en çok neler konuşuldu?

"Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması mümkün değildir". MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ağzından erken seçim çağrısı yapan bu sözlerin çıkmasıyla Türkiye'nin önünde yeni bir sandık yarışı belirdi. 18 Nisan'da Bahçeli ve müttefiki AKP'nin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmenin ardından, her şey bir anda karara bağlandı. "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği erken seçimi için tarih 24 Haziran" dendi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "erken" değil, "baskın seçim" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener bunu ülke için bir "fırsat" olarak değerlendirdi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski lideri Selahattin Demirtaş erken seçim kararı sonrası HDP hesabı üzerinden yayınlanan açıklamasında ülkenin mevcut koşullarında seçime gidiliyor olmasını eleştirdi.

Erken seçim için açıklanan 24 Haziran tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile çakışması da ayrıca tepki çekti. YÖK sınav tarihini bir hafta erteleyerek 30 Haziran-1 Temmuz olarak değiştirdi.

Gazeteci Özgür Mumcu Bahçeli'nin erken seçim çıkışına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı.

Gazeteci Sedat Bozkurt iktidarın ve çevresinin yaşadığı çelişkileri gündeme getirdi.

Gazeteci Çiğdem Toker, Bahçeli'nin daha önce yapmış olduğu erken seçim çağrılarını hatırlattı.

Konuya mizahi yaklaşanlar da vardı. Nietzsche isimli kullanıcının Tweet'i en ilgi çeken paylaşımlarından biri oldu.

15 CHP milletvekili İYİ Parti'ye geçiyor

AKP ve MHP'nin 24 Haziran'da erken seçim kararı almasının ardından, Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı tartışması başladı. İYİ Parti'nin Seçim Kanunu'na göre erken seçimlere katılıp katılamayacağı konusunda oluşan belirsizliği gidermek üzere CHP, İYİ Parti'nin meclis grubu kurabilmesi ve böylece seçime girebilme hakkı kazanabilmesi için 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçeceğini açıkladı.

CHP Parti Meclisi üyesi Yıldırım Kaya işbirliğini "onurlu bir görev" olarak nitelendirdi.

Gazeteci Özlem Gürses iki parti arasındaki işbirliğinin "Türkiye demokrasi tarihinde önemli bir yeri olduğunu" ifade etti.

İktidar partisi ise bu muhalefetin bu hamlesine öfkelendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ işbirliğini "siyasi ahlaksızlık" olarak tanımladı.

Abdullah Gül muhalefetin çatı adayı mı oluyor?

Ana muhalefetteki CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirsiz olması, muhalefetin tamamı için bir "çatı aday" söylentilerini artırdı. 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adı bir süre gündemi meşgul etti, tartışmalar ve eleştiriler sosyal medyanın ilk sıralarında yer aldı.

Nihayetinde Gül, kamuoyunun karşısına çıktı ve "aday değilim" dedi. "Geniş tabanlı bir mutabakat olsa idi sorumluluk alacaktım" mesajını verdi.

#TAMAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz 'tamam' derse, kenara çekiliriz" dedi. Bunun başta Twitter olmak üzere sosyal medyada yoğun bir trafik yaşandı. "#TAMAM" etiketi 1 milyonun üzerinde paylaşıma ulaştı, dünya gündeminde birinci sıraya yerleşti. Diğer adayların paylaşımları dikkat çekti.

#TAMAM etiketine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyenler #DEVAM etiketiyle paylaşımlar yaptı.

"Sevgili gençler sıkıldınız biliyorum"

Sosyal medyada bu gündemle devam ederken, Erdoğan bir konuşmasında "Sevgili gençler sıkıldınız biliyorum" cümlesini kullandı. Sosyal medya alemi bu söze de hızlı tepki gösterdi.

Türk Lirası değer kaybediyor

Seçim döneminde en sık konuşulan konulardan biri de Türk Lirası'nın değer kaybı oldu. Hükümet ekonomi yönetiminde başarısız olduğu gerekçesiyle eleştirildi.

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu hükümetin sergilediği hareketsizliğe tepkiliydi.

HDP milletvekili Garo Paylan doların yükselişi karşısında acil siyasi ve ekonomik tedbirler alınması çağrısı yaptı.

Kıraathane, kek, çay, kahve...

Erdoğan "Yeni bir projem daha var" dedi. Bir kez daha gündem oldu. Cumhurbaşkanı, "Millet Kıraathaneleri" kuracaklarını, kitaplarla döşeli bu mekanlarda bedava çay ve kek ikram edileceğini açıkladı. Sosyal medya tepkileri gecikmedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci kıraathane projesine bir hatırlatmayla karşılık verdi.

Demirtaş'ın basın toplantısı, ama nasıl?

Sosyal medya sayesinde neler yapabirsiniz? Mesela cezavinde bir cumhurbaşkanı adayıysanız Twitter üzerinden basın toplantısı düzenleyebilirsiniz. Demirtaş, sosyal medyada kendisine sorulan sorulara avukatı aracılığıyla Twitter üzerinden yanıt verdi.

Suruç olayları

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları sırasında, yanındaki grup ile esnaf arasında çıkan ve dört kişinin öldüğü, dokuz kişinin yaralandığı saldırı sonrası sosyal medya üzerinden çelişkili bilgiler paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaylardan PKK ve HDP'yi sorumlu tutarken, HDP'li Meral Danış Beştaş ise Suruç’ta yaşanan olayın “seçimlere 10 gün kala büyük bir provokasyon olarak tezgahlandığını” ifade etti.

CHP Bursa milletvekili Ceyhun İrgil Suruç'ta yaşananlara ilişkin çelişkili ifadeler olduğuna dikkat çekti.

Olayda kardeşini yitiren AKP milletvekili İbrahim Yıldız PKK'lıların saldırısına uğradıklarını iddia etti.

Ahmet Şık Suruç’la ilgili haberlerin çarpıtıldığı gerekçesiyle tepkiliydi.

Suruç’ta hayatını kaybedenlere ilişkin hazırlanan otopsi raporu basına yansıdı. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu şöyle değerlendirdi.

DW/MY,GY

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