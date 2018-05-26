 Seçim kanunu için gözler AYM′de | TÜRKİYE | DW | 31.05.2018

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TÜRKİYE

Seçim kanunu için gözler AYM'de

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP'nin seçimlerle ilgili yasal düzenlemeleri içeren 7102 sayılı kanundaki bazı maddelerin iptali için yaptığı başvuruyu esastan ele alacak. Kararın bugün açıklanması bekleniyor.

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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, kamuoyunda seçim ittifakı yasası olarak bilinen kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP tarafından yapılan başvuruyu bugün esastan görüşerek karara bağlaması bekleniyor. Geçen Mart ayında yürürlüğe giren ve siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkân tanıyan 7102 sayılı bu kanun, muhafelette seçim güvenliği açısından bazı endişeler doğurmuştu.

Ana muhalefet partisi CHP, bu nedenle söz konusu kanundaki bazı maddelerin iptali ve yürürlülüğünün durdurulması talebiyle AYM'ye başvurmuştu. CHP'nin yaptığı başvurunun neticesi, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini de etkileyebilir. Ancak AYM'den çıkacak kararın 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin iptal edilmesine yol açma ihtimali düşük görülüyor. AYM'nin bazı maddeleri iptal edip yürürlüğünü durdursa dahi söz konusu boşluğun Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilke kararlarıyla doldurulabileceği tahmin ediliyor.

CHP'nin iptal ve yürürlüğünün durdurulması talebinde bulunduğu kanun maddeleri şöyle:

- Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi,

- Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesi,

- Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü,

- Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması,

- Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında seçmenlerin ihbarı üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen 'seçmenlerin ihbarı' ibaresi,

- Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılması,

- Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olmasının oy pusulasını geçersiz kılmaması."

AYM Genel Kurulu, CHP'nin başvurusuyla ilgili ilk incelemesini 2 Mayıs'ta yapmıştı. Genel Kurul, inceleme sonucu başvuruda herhangi bir eksiklik tespit etmemiş ve iptal isteminin esastan görüşülmesine karar vermişti.

DW/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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