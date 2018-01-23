SDG'den Menbiç açıklaması: Tüm saldırılara yanıt vermeye hazırız

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin kuzeybatı Suriye'deki Afrin ve civarında 20 Ocak'ta başlattığı "Zeytin Dalı Operasyonu"nun yaklaşık 100 kilometre doğudaki Menbiç bölgesine yönlenmesi durumunda karşılık vereceklerini açıkladı.

Çoğunluğu Suriyeli Kürtlerin Halk Koruma Birlikleri (YPG) savaşçılarından oluşan ve IŞİD'le mücadele kapsamında ABD tarafından desteklenen SDG'nin Menbiç Askeri Konseyi Sözcüsü Şerfan Derviş, "Türkiye ve müttefiklerinin herhangi bir saldırısına karşı yanıt vermeye tamamıyla hazırız" ifadesini kullandı.

Sözcü, "Tabii ki Menbiç'teki Askeri Konsey olarak gerekli önlemleri aldık ve güçlerimizi cephede konuşlandırdık" derken, uluslararası koalisyon ile kentin korunması için eşgüdümlü çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Derviş'in açıklamaları, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin'deki operasyonun başarıyla sürdüğünü söylemesinin ardından geldi. Erdoğan gündüz saatlerinde "Menbiç'ten başlayarak sınırlarımız boyunca bu oyunu boza boza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı ek olarak, "(Eski ABD Başkanı Barack) Obama döneminde de bir harekâtımız vardı. Obama bizi aldattı. Menbiç'i teröristlerden temizleme harekâtıydı ama Obama sözünde durmadı. Çünkü hesap başkaydı, hesap orada adeta yeniden bir terör devleti oluşturmanın hesabıydı ama adını Kürt devleti koyuyorlardı" ifadelerini kullandı.

Devriye konusunda çelişkili ifadeler

Reuters haber ajansına konuşan SDG Sözcüsü ayrıca ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin, olası bir Türk tehdidine karşı Menbiç bölgesindeki devriye gezen birliklerini arttırdığını söyledi.

Ancak ABD liderliğindeki koalisyonun sözcüsü Ryan Dillon, Türkiye'nin operasyonu nedeniyle devriyelerde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı. Yaptıkları devriye gezilerinin sayı ve sıklığının aynı düzeyde olduğunu kaydeden Dillon, "Bu bölgede bir yılı aşkın bir süredir açık bir şekilde devriye geziyoruz ve aynı durum bugün de devam ediyor" şeklinde konuştu.

Sözcü ayrıca bölgede olanlara karşı, özellikle koalisyon güçlerinin bulunduğu Menbiç'te alarm durumunda olduklarını belirtti ve eğer gerekirse meşru müdafaa haklarını kullanmaktan çekinmeyeceklerini ekledi.

ABD'den itidal çağrısı

Türkiye'nin, PKK'nın güdümünde bir terör örgütü olduğunu savunduğu YPG'liler, SDG'nin temel gücünü oluşturuyor ve Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaşta iki NATO üyesi arasında anlaşmazlık oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sınır güvenliği gerekçesiyle Türkiye'nin YPG unsurlarına karşı başlattığı askeri operasyonun Menbiç'e doğru genişletiyebileceğine dair sözlerinin gerçekleşmesi durumunda ise ABD destekli SDG ile Türk ordusunun doğrudan karşı karşıya gelme ihtimali bulunuyor.

Zeytin Dalı Operasyonu'nun başlaması üzerine ABD Savunma Bakanı Jim Mattis dün Türkiye'ye itidal çağrısında bulunmuş ve IŞİD'le mücadeleye zarar verilmemesi gerektiğini belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Menbiç'ten Özgür Suriye Ordusu ve Fırat Kalkanı bölgesindeki Türk askerine taciz atışı yapıldığını söyleyerek, ABD'ye "Yanımızda değilseniz gölge etmeyin, karşımıza da çıkmayın" sözleriyle seslenmişti.

Zeytin Dalı Operasyonu'nun başlangıcından bu yana üç Türk askeri hayatını kaybetti.

Video izle 61:13 Paylaş Nevşin Mengü'nün konuğu Lütfü Türkkan E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link http://p.dw.com/p/2rPKF Nevşin Mengü'nün konuğu Lütfü Türkkan

DW,DHA,Reuters/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe