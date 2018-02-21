Savunma Bakanlığı: Alman ordusunda helikopter ve tankların çoğu kullanılamaz durumda | ALMANYA | DW | 28.02.2018

Otuzu aşkın gazetenin oluşturduğu Alman Yazı İşleri Ağı'na (RedaktionsNetzwerk Deutschland) ulaşan ve bugün Federal Meclis Savunma Komisyonu'nda tartışılması beklenen Savunma Bakanlığı raporu Alman ordusundaki teçhizat eksikliğinin boyutlarını ortaya koyuyor. Raporda Alman Ordusu'nda bulunan birçok ağır silah sisteminin kullanılabilir durumda olmadığı belirtiliyor.

Rapora göre, geçen yıl yapılan incelemelerde NH90 tipi 58 nakliye helikopterinden sadece 13'ünün kullanılabilecek durumda olduğu ortaya çıktı. Söz konusu helikopterler özellikle Alman Ordusu'nun Afganistan ve Mali'deki misyonlarında kullanılıyor.

Ayrıca Tiger tipi askeri helikopterler de raporda yerini alıyor; 62 helikopterden sadece 12'sinin kullanılabilir durumda olduğu belirtiliyor.

Raporda 15 adet A400 tipi nakliye uçağından da sadece üçünün kullanılabilir durumda olduğu ifade edilirken, Eurofighter tipi 128 savaş uçağından sadece 39'unun kullanılabilecek durumda olduğuna dikkat çekiliyor.

Kara ve Deniz Kuvvetleri'nde de durum aynı

Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre, Türkiye'nin Afrin Operasyonu'nda kullanıldığının ortaya çıkmasıyla adından çokça söz edilen "Leopard 2" tankları da zayıf durumda. Raporda, toplam 244 tanktan sadece 105'i operasyona hazır durumda olduğu belirtiliyor.

Teçhizattaki sorunlara Deniz Kuvvetleri'nde de rastlanıyor. Aynı raporda, toplam 13 firkateynden ortalama beşinin kullanıma hazır beklediğine, 212A sınıfı toplam altı denizaltıdan ise sadece birinin kullanılabilecek durumda olduğuna dikkat çekiliyor.

Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yazılı açıklamasında genel durumun geçen yıllara göre iyileştiğine dikkat çekerek son üç senede kullanılabilir durumdaki silah sistemlerine 550 yeni sistem eklendiğinin altını çizdi. Bakanlık, Alman ordusunun NATO Mukabele Kuvveti (NRF) gibi yurt dışı misyonlarına da destek verdiğini, bunun da "Almanya'da ordunun durumunu olumsuz etkilediğini" açıkladı.

Kısa vadede düzelme beklenmiyor

Bakanlık açıklamasında Alman Ordusu teçhizatındaki eksiklerinin son yıllarda artan tatbikat sayısı ve Ukrayna krizinin akabinde kötüleşen güvenlik durumu ile bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Diğer yandan son yıllarda orduda uygulanan tasarruf politikaları, yedek parçaların temin edilmemesi ve silah sistemlerinin eski olması da bu durumun nedenleri arasında sayıldı.

Passauer Neuen Presse gazetesine açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı Ursula von der Leyen anlayış gösterilmesini isteyerek, son 25 yılda tasarruf politikalarının uygulandığı Alman ordusunda her şeyin bir anda düzelmesinin beklenilemeyeceğini dile getirdi.

Savunma Bakanı Ursula von der Leyen

Geçen haftalarda Alman Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan başka bir raporAlman ordusunda NATO'nun Acil Müdahale Gücü için "kabiliyet eksikliği" olduğuna dikkat çekmişti.

Raporda ordunun yeterince yelek, kışlık giysi ve çadırı olmadığı da kaydedilmişti. Alman Savunma Bakanlığı eleştirilere cevap vererek Alman Ordusu'ndaki çoğu tank ve helikopterin kullanılabilecek durumda olmadığını kabul etmiş ancak bu konuda endişe duyulmasına gerek olmadığını belirterek "200 milyar euroya tekabül eden bir sistemde tam bir yenilenmeye gidebilmemiz uzun ve yorucu bir yol olacaktır" şeklinde konuşmuştu.

AFP,rtr,dpa,DW / NS,BÖ

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