Savcılık Puigdemont’un tahliyesini istedi

Schleswig-Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesi dün Almanya'da gözaltına alınan Katalonya Özerk Yönetimi’nin eski başkanı Carles Puigdemont’un şartlı olarak tahliye edilmesine karar vermişti.

Mahkeme kararının ardından Başsavcılık da Katalan siyasetçinin derhal serbest bırakılmasını istedi. Savcılığın talebinin Neumüster kentindeki cezaevine ulaştığı bildirildi.

Mahkemenin gerekçesi

Mahkemenin serbest bırakılma kararında Puigdemont'un "isyan” suçlamasından dolayı İspanya'ya iade edilemeyeceği belirtilerek bu nedenle "kaçma tehlikesinin önemli ölçüde azaldığına” dikkat çekimişti. Mahkeme diğer yandan Puigdemont'un hakkındaki "yolsuzluk” suçlaması nedeniyle İspanya’ya iadesinin mümkün olabileceğini de ifade etti.

Mahkeme böylece yolsuzluk suçlaması nedeniyle Puigdemont'un iadesi için gerekli tutuklama emrini çıkararak aynı zamanda emrin infazını durdurmuş oldu.

Mahkeme, "isyan” suçlaması ile Puigdemont'un iadesinin uygun görülmemesine gerekçe olarak şiddet unsuru içermemesini ve bundan dolayı Alman yasalarına göre suç sayılmamasını gösterdi.

Mahkemenin açıklamasında, "yolsuzluk” suçlamasına ilişkin olarak da daha fazla bilgi alınması gerektiği belirtildi.

75 bin euro teminat

Mahkemenin kararına göre Puigdemont'un tahliyesi için gereken şartlar arasında 75 bin euro teminat ödenmesi de bulunuyor.

Mahkeme sözcü vekili Jens Bahr da Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Puigdemont’un serbest bırakılması halinde Almanya’yı terk edemeyeceğini ve yetkililere adres bildiriminde bulunmak zorunda olduğunu açıkladı.

Puigdemont’un gözaltında tutulduğu Neumünster cezaevi yetkilileri ise Katalan siyasetçinin en erken Cuma sabahı tahliye edileceğini açıkladı.

İspanya: Karara saygı duyuyoruz

Mahkemenin Puigdemont’a ilişkin kararını bildirmesinin ardından İspanya hükümeti tarafından yapılan ilk açıklamada da, Almanya’nın kararına saygı duyulduğu belirtildi.

Katalonya’nın geçen yıl Ekim ayında İspanya’dan bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, İspanya'da Puigdemont ve diğer ayrılıkçı liderler hakkında “devlete başkaldırma” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Puigdemont, bunun üzerine Belçika’ya kaçmıştı. Aralık ayında çıkartılan Avrupa genelindeki tutuklama kararı geri çekilmiş, ancak 23 Mart'ta İspanyol mahkemesi tarafından yine Avrupa çapında tutuklama kararı çıkartılmıştı. Bunun üzerine, Puigdemont 25 Mart Pazar günü Almanya-Danimarka sınırı üzerinden ülkeye girmesinin ardından Alman polisi tarafından gözaltına alınmıştı. İspanya'da Puigdemont'a "devlete karşı başkaldırma,” "ayaklanmaya teşvik” ve "devlet parasının kötüye kullanılması” suçları yöneltiliyor.

AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe