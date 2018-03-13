 Savcı Trump′ın şirketinden Rusya belgelerini istedi | DÜNYA | DW | 16.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Savcı Trump'ın şirketinden Rusya belgelerini istedi

ABD başkanlık seçimlerine Moskova'nın müdahale ettiği iddialarını araştıran özel yetkili savcı, Trump'ın aile şirketinden Rusya ile iş ilişkilerini içeren belgeleri istedi.

USA | Trump in Pennsylvania (Reuters/J. Roberts)

ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarını soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller, Başkan Donald Trump'un şirketi Trump Organization'dan belgeler talep etti. New York Times'ın haberine göre Mueller, Trump'ın aralarında Rusya'nın da dahil olduğu iş ilişkilerini gösteren belgeleri istiyor.

Mueller'in Trump'un şirketine gönderdiği mahkeme celbinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan'ın ekibinin soruşturmayla ilgili gerekli işbirliğini gösterdiği belirtildi.

New York Times'in haberinde, Trump Organization Mueller tarafından gönderilen mahkeme celbinin önemini küçümsüyor. Şirketin bir avukatı, Trump Organization'ın Mueller ile Temmuz ayında bu yana işbirliği içinde olduğunu ifade etti. Mueller'in sözcüsü Peter Carr haberlere ilişkin yorum yapmadı.

Eski FBI Başkanı Robert Mueller, Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya bağlantılarını ve Rusya'nın 2016 yılındaki oylamaya müdahale etmiş olabileceği şeklindeki iddiaları aydınlatmak için görevlendirilmişti.

Trump, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddediyor.

rtr/GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD yargısından 13 Rus'a seçimlere müdahale suçlaması

ABD'de özel yetkili savcı Robert Mueller, 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirketini Amerikan seçimlerine müdahale etmekle suçladı. (16.02.2018)  

Benzer içerik

USA Entlassung Außenminister Rex Tillerson PK in Washington

Handelsblatt: Tillerson'ın kurtuluşu 13.03.2018

Alman basınındaki yorumlarda ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Trump tarafından görevinden alınması ve eski Rus çifte ajan Skripal’ın zehirlenmesi öne çıkıyor.

ABD yönetiminde yine görev değişimi 13.03.2018

ABD yönetiminde yine istifa ve görev değişimi yaşanıyor. Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alındığını ve yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun geleceğini açıkladı.

Donald Trump in Palm Beach

Özel savcı Trump'ı sorgulayabilir 09.01.2018

ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya bağlantılarını soruşturan savcının başkanla da görüşmesi bekleniyor. Trump bağlantıları araştıran FBI başkanını görevden uzaklaştırmıştı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Halabja Massaker im Irak (picture-alliance/United Archives/TopFoto)

30 yıl geçti ama unutulmadı: Halepçe

Bundan tam 30 yıl önce Halepçe kasabasındaki binlerce Iraklı Kürt, Saddam Hüseyin güçlerinin düzenlediği kimyasal saldırıda hayatını kaybetti. Katliamdan geriye kalan görüntüler ise hâlen hafızalarda. 

FOTO-GALERİ

Indien Großbritannien Besuch von Theresa May bei Narendra Modi (picture-alliance/dpa/H. Tyagi)

Ülke yöneten kadınlar

Dünyada kadın lider sayısı az, ama hemen hepsi güçlü ve uluslararası siyasette söz sahibi. 