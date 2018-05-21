 SANA: ABD′den Suriye′de hava saldırısı | DÜNYA | DW | 24.05.2018
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DÜNYA

SANA: ABD'den Suriye'de hava saldırısı

Suriye'nin resmi haber ajansı ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin ülkenin doğusunda askeri noktaları bombaladığını bildirdi. ABD iddiaları geri çevirdi.

Flugzeugträger USS Eisenhower (picture-alliance/dpa/Seaman C.A. Michaels)

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyon güçlerinin bu sabah saatlerinde ülkenin doğusunda Irak sınırındaki askeri noktaları bombaladığını duyurdu.

SANA'ya konuşan Suriye ordusundan bir askeri kaynak, "Elbu Kemal ve Hmeimeh arasındaki bir takım askeri noktalarımız bu sabah ABD'nin koalisyon savaş uçakları tarafından vurulmuştur" sözlerini kullandı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade eden askeri yetkili, sadece maddi hasarın gerçekleştiğini söyledi

IŞİD'e karşı mücadele eden koalisyonun bulunduğu noktada gerçekleştiği öne sürülen saldırıya ilişkin olarak ise ABD Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak iddiaları reddetti.

Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, "Elimizde bu haberleri doğrulayacak bir bilgi yok" ifadesini kullandı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Fırat Nehri'nin doğusunda IŞİD kontrolündeki bölgedeki noktaların iki dalga halinde ABD füzeleri tarafından hedef alındığını öne sürdü.

Öte yandan Alman haber ajansı dpa'nın, Lübnan'da bulunan ve Suriye rejimine destek veren Hizbullah'a dayandırdığı bilgilere göre koalisyon güçleri Suriye'nin merkezindeki Humus kenti yakınlarında Suriye ordusuna ait en az iki noktayı hedef aldı.

Suriye rejimine yakın kaynakların bildirdiğine göre hedef alınan noktalar İran Devrim Muhafızları ve müttefiklerine aitti.

Eğer doğrulanırsa, bugünkü saldırılar ABD önderliğindeki koalisyon güçlerin Suriye rejimine ait askeri noktaları Nisan ayından bu yana ilk kez hedef alması anlamına geliyor. Nisan ayındaki saldırılarda ise Şam yönetiminin sorumlu tutulduğu bir kimyasal saldırı sonrası ABD, İngiltere ve Fransa ortak bir şekilde devlete ait bazı noktaları bombalamıştı.

AP,AFP,dpa/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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