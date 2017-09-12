 Samsung Apple’a 539 milyon dolar ödeyecek | EKONOMİ | DW | 25.05.2018

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EKONOMİ

Samsung Apple’a 539 milyon dolar ödeyecek

Samsung, iPhone’un tasarım ve teknolojisini taklit ettiği gerekçesiyle Apple’a 539 milyon dolar tazminat ödeyecek.

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Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri Samsung ve Apple arasındaki patent savaşında mahkeme kararını verdi. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Federal Mahkeme, Apple tarafından üretilen akıllı telefon iPhone'un tasarımını ve bazı fonksiyonlarını taklit ettği gerekçesiyle Samsung'un toplam 539 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme, Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'u, iPhone'un tasarımını kopyaladığı gerekçesiyle 533.3 milyon dolar, iPhone'ın bazı fonksiyonlarını taklit ettiği gerekçesiyle de 5.3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Mahkeme bu kararıyla daha önce verilen tazminat hükmünün miktarını da artırmış oldu. 2012 yılında verilen kararda Samsung'un Apple'a yaklaşık 399 milyon dolar ödemesine hükmedilmişti. Ancak Samsung bu karara itiraz ederek, mahkemeye başvurmuştu.

Apple'dan yapılan açıklamada karar bir zafer olarak değerlendirildi. Açıklamada, "Bu davada paradan daha değerli olan şeyler vardı. Apple, iPhone ile akıllı telefonlarda bir devrim yapmıştı ve gerçek olan şuydu; Samsung bizim tasarımımızı taklit etmişti” denildi.

Samsung'dan yapılan açıklamada ise "şirketler ve tüketiciler açısından yaratıcılık ve adil rekabeti engellemeyecek bir sonuca ulaşılması için her türlü seçeneğin değerlendirileceği" belirtildi. Samsung'un, mahkemenin kararına itiraz etme hakkı bulunuyor.

Apple, iPhone ve iPad'in tasarımı ve teknolojisini taklit ettiği gerekçesiyle 2011 yılında Apple hakkında şikayette bulunmuş, bunun üzerine konu mahkemeye taşınmıştı.

AFP,dpa,rtr/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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