 Salih Müslim serbest bırakıldı | AVRUPA | DW | 27.02.2018
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AVRUPA

Salih Müslim serbest bırakıldı

Çekya'da gözaltına alınan PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Ankara karara tepki gösterdi.

Salih Muslim Muhammad PYD (Getty Images/AFP/A. Morlent)

Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski Eş Başkanı Salih Müslim'in avukatı Salı günü yaptığı açıklamada, Çekya'da gözaltına alınan müvekkilinin çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığını açıkladı.

Müslim, Pazar günü Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınmıştı. Türkiye, Salih Müslim için 13 Şubat'ta kırmızı bülten talep etmişti.

Müslim, Almanya'da da yasaklı bulunan "Kürdistan İşçi Partisi'ne (PKK)" üye olduğu gerekçesiyle bundan iki hafta önce İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından arananların yer aldığı kırmızı listesine eklenmişti.

Salih Müslim hakkında Türkiye'de 2016 yılından bu yana yakalama emri bulunuyordu. Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesinde" 1 milyon dolarlık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

Ankara'dan tepki

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Müslim'in serbest bırakılması kararının Türkiye-Çekya ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi. Gazetecilere açıklama yapan Bozdağ, “Hukuka aykırı bir karardır. Suçluların iadesine dair Avrupa sözleşmesine de aykırı bir karardır” dedi.

“Çekya’dan çıkan karar Türkiye açısından şaşırtıcı olmamıştır” diyen Bozdağ, “Bir terör örgütünün kurucusu yöneticisi olan geçmişte, halen de terör örgütü içerisinde etkin faaliyet de bulunan ve pek çok insanın ölmesine yol açan eylemlerin bizzat talimatını veren bir terörist başı maalesef serbest bırakılmıştır” sözlerini kullandı.

Türkiye iadesini istemişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada, Salih Müslim'in iade edilmesini istemişti. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının Müslim'in iadesi konusunda gerekli çalışmaları yürüttüğünü söylemişti. 

 Reuters/BW,GY

©Deutsche Welle Türkçe

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