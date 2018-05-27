Saadet’ten Kürt açılımı: Topyekün reform

Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin “Türkiye Vizyonu” başlıklı seçim beyannamesini Ankara’da 8 bin kişilik toplantı salonunda açıkladı. Kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı oturtulduğu toplantıya özellikle kadınların ve gençlerin ilgisi çok yüksekti. Saadet Partisi bayraklarını sallarken “Yalancılardan kurtulacağız. Bu düzeni değiştireceğiz” diyen kadınlar, Temel Karamollaoğlu’nun 24 Haziran için kullandığı “değiştir” sloganına da en çok desteği veren grup olarak biliniyor. “Bilge başkan Temel başkan”, “Mücahit Erbakan”, “Değiştir, bu düzeni değiştir” sloganları arasında kürsüye çıkan Karamollaoğlu, kürsüden yaptığı konuşmayı bir süre önce sosyal medyanın en popüler adresi Twitter’dan başlattığı "dijital miting" uygulamasına da çevirdi. Salonu tıklım tıklım dolduranlar bir yandan Karamollaoğlu’nu dinlerken bir yandan da “Temel Başkan Vizyonu” ve “Saadet Türkiye Vizyonu” etiketleriyle akıllı telefonlarıyla yayın yaptı.

“Türkler ve Kürtler eşit renklerdir”

Karamollaoğlu daha önce Kürtçe eğitimin meşru hak olduğunu söyleyerek toplumun tüm kesiminden büyük ilgi görmüştü. Karamollaoğlu’nun “Türkiye Vizyonu”nda da Kürt sorunuyla ilgili mesajları dikkat çekti. “Bu topraklar farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, birlikte yaşam kültürüne örnek olmuştur. Etnik gruplar arasında güçlü bir birliktelik ve uyum vardır aslında. Türkler ve Kürtler ayrı kültürün renkleridir” diyen Karamollaoğlu, Kürt sorununu ‘hak ve adalet’ prensibiyle çözmek istediklerini anlattı. Karamollaoğlu “Bütün insanlar hak ve haysiyet açısından eşit doğarlar” sözleriyle ‘eşit yurttaşlık’ kavramına gönderme yaptı ve bu doğrultuda çalışacakları mesajını verdi. Sadece güvenlik meselesi olarak görüldüğü ve toplumda barış yerine düşmanlık pompalandığı için Kürt sorununun çözülemediğini öne süren Karamollaoğlu, “Adaletten eğitime, sağlıktan çevreye, kadınlardan kültüre her alanda topyekün reformla Kürt sorununu çözeceğiz” dedi. Bu sözleriyle sürekli “Mücahit Erbakan” ve “Bilge başkan Temel başkan” sloganları atan kalabalıktan yoğun alkış alan Karamollaoğlu, “Türkiye Vizyonu”nu açıkladığı gün olan 27 Mayıs’ın bir darbe yıldönümü olduğunu da hatırlattı ve 24 Haziran’ı bir ‘demokrasi şölenine’ dönüştürmek istediğini söyledi.

"OHAL kalkacak”

Kendisini dinleyen coşkulu kalabalığa sürekli “Hukuksuzluğa, yandaşlığa, partizanlığa, yolsuzluğa, rüşvete tamam mı diyeceğiz, devam mı” diye soran ve aldığı her “Tamam” yanıtından sonra “Bu düzen böyle gitmez, tamam inşallah” diyen Karamollaoğlu, Saadet Partisi’nin OHAL’i kaldırmaya kararlı olduğunu anlattı. Türkiye’nin kutuplaştığını, farklı seslerin susturulduğunu, adaletin iflas ettiğini, eğitimin yap-boz tahtasına dönüştüğünü öne süren Karamollaoğlu, tüm vatandaşlara eşit mesafede durmak istediklerini anlattı. Karamollaoğlu “Kimseye ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmayacağız” dedi ve isim vermeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Devlet küfürle ayakta durur ama zulümle ayakta durmaz. Kucaklaşmayacağımız kimse kalmayacak. Adalete özel bütçe ayıracağız. Kuvvetler ayrılığı, güçlü parlamenter sistem vazgeçilmezimiz olacak” mesajı iletti.

"Asgari ücretliden vergi yok”

Karamollaoğlu ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu “Soluduğumuz havadan bile vergi alıyorlar” sözleriyle eleştirdi. Partisinin, asgari ücretliden vergi almayacağını, akaryakıtta başta olmak üzere yüksek vergi oranlarını kaldıracaklarını, asgari ücrette hedefin açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı olacağını dile getirdi. Karamollaoğlu “Herkes söz veriyor ama sonra unutuyor. Biz kararlıyız, YÖK’ü kaldıracağız. Gençleri bölünmemiş üniversitelerde yetiştireceğiz” sözü verdi. Kadına şiddeti önlemeye de kararlı olduklarını, doğum izninin 2-3 yıl arasında olması gerektiğini, emeklilerin maaşlarına büyüme oranı bazlı zam yapmak istediklerini, şehirleri kötü yapılaşmadan kurtaracaklarını anlatan Karamollaoğlu, emeklilik için kadınların 25 yıl, erkeklerin de 35 yıl hizmetinin yeterli olacağını kaydetti.

“AB ile ayrıcalıklı ortaklık”

Karamollaoğlu Türkiye için AB’yle yeniden müzakere masasına oturabileceklerini ancak hedeflerinin Necmettin Erbakan’ın fikir babalığını yaptığı ve Müslüman ülkelerin öncülündeki D-8’i güçlendirmek olduğunu kaydetti. “AB’yle ilişkileri keselim noktasında değiliz hatta ayrıcalıklı ortaklık olabilir. Ticaret, yatırım yapabiliriz ama ille de birbirimize tabii olacağız diye bir şey yok. Yıllardır Türkiye’yi oyalayan AB’de Türkiye’ye karşı bir art niyet var” diyen Karamollaoğlu, Türkiye’deki yabancı üslerden başka ülkelere saldırılar yapılmasına da karşı çıkacaklarını anlattı. “İşte ordu, işte komutan” sloganlarıyla Karamollaoğlu’nu destekleyen partililer, Karamollaoğlu’nun “Bütün ülkeyi dolaşacağız. Twitter’dan youtube’a kadar her yerde olacağız” sözlerine de “Değiştir, değiştir. Düzeni değiştir” sloganlarıyla karşılık verdiler.

Her renkten aday

Karamollaoğlu’nun “Türkiye Vizyonu” toplantısına HDP Diyarbakır milletvekili olarak tanınan ancak bu dönem Saadet’e geçmeye karar veren milletvekili adayı Altan Tan, Cihangir İslam, Haşim Haşimi başta olmak üzere milletvekili adayları da katıldı. Altan Tan “Maneviyatı yüksek Kürt oylarına talibim. Onları alacağıma da inanıyorum” derken, bir dönem AKP vekilliği de yapan Haşim Haşimi “Şimdi ait olduğum yerdeyim. Saadet Partisi, gerçekten her rengi kucaklamış, herkese kucak açmıştır. Baskıcı ve dışlayıcı günlerin geride kalması için hep birlikte çalışacağız” dedi. Saadet’in başı açık kadın vekil adaylarından Ceren Kara “Korku imparatorluğunu yenmek için çalışıyoruz” derken, engelli adaylarından Orhan Soy, “Biz; boyu posu yerinde olup da fikri engelli olanlardan değiliz” sözleriyle Erdoğan’ı hedef aldı.

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Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe