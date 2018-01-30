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TÜRKİYE

Sağlık Bakanı: TTB Türk tabiplerini temsil eder noktada değil

Türk Tabibleri Birliği'nin (TTB) 11 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilirken, Sağlık Bakanı Demircan TTB'nin Afrin açıklamasıyla yanlış yaptığını söyledi. Bakanın talimatıyla TTB'ye dava açıldığı bildirildi.

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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

Afrin'e yönelik harekatla ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerine yönelik operasyon devam ederken, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Tabipler Birliği, Türk tabiplerini temsil eder noktada değildir. Böyle bir açıklamayı yapmaya hakkı yoktur. Büyük yanlış yapmıştır" dedi.

Sağlık Bakanı Anadolu Ajansı'nda yer alan açıklamasına göre Türk Tabipleri Birliği'ne yönelik soruşturmayla ilgili, "Böyle bir zamanda böyle bir açıklamayı yapmanın elbette ki hukuki sorumluluğu da vardır. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu açıklamadan sonra hukuk harekete geçmiştir. Kendileri hakkında yasal işlem yapılmaktadır. Buradan ötesi hukukun işidir" dedi.

TTB'ye dava açıldı

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı tarafından TTB Merkez Konseyi'nin görevine son verilmesi istemiyle dava açıldı. Davaya gerekçe olarak konseyin "amaçları dışında faaliyet göstermesi" gösterildi.

Habere göre Sağlık Bakanı Demircan'ın talimatı üzerine Bakanlıkça verilen dava dilekçesinde, "Türkiye'nin varlığını tehdit eden bölücü terör örgütüne karşı yürütülen mücadeleyi zaafa uğratacak, devleti ve milleti uluslararası kamuoyunda suçlu gösterecek şekilde açıklama yapan ve amaçları dışında faaliyet gösteren TTB Merkez Konseyinin, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunun EK 2'nci maddesi uyarınca görevlerine son verilmesi" talebinde bulunuldu.

Afrin operasyonunun başlamasının ardından "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" açıklaması yaptığı ve barış çağrısında bulunduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisi çeken TTB hakkında Başsavcılık tarafından soruşturma açılmıştı. "Terör örgütü faaliyetlerini meşru gösterme ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde aralarında TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel'in de olduğu 11 kişi için gözaltı kararı alınmıştı.

Reuters/AP,SSB/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Türk Tabipleri Birliği üyelerine gözaltı

Afrin operasyonu ile ilgili açıklaması hakkında soruşturma açılan Türk Tabipleri Birliği'nden 11 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında TTB Başkanı Prof. Raşit Tükel'in de olduğu belirtiliyor. (30.01.2018)  

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