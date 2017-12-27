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TÜRKİYE

S-400'ler için imzalar atıldı, teslimat 2020'de

Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lerin satışını düzenleyen anlaşma için tarafların imzayı attığı bildirildi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamada ilk teslimatın 2020’de gerçekleşeceği belirtildi.

S-400 (picture-alliance/dpa/S. Malgavko)

S-400'lerin ik teslimatının 2020'de yapılması planlanıyor

Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı iki adet S-400 füze savunma sistemi için taraflar arasında imzaların atıldığı bildirildi. Türk basınına yansıyan bilgilere göre taraflar anlaşmayı Ankara'da imzaladı. Anlaşma uyarınca 2 adet S-400 savunma sistemi satın alınması planlanıyor.

Anlaşmanın toplam değerinin 2,5 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya‘dan biri opsiyonlu olmak üzere 2 adet S-400 sistemi tedarik edileceği ve ilk sistem teslimatının 2020‘nin ilk çeyreğinde yapılmasının planlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca sistemin kontrolünün tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri‘nde olacağı vurgulandı.

ABD'den eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen eylül ayında Rusya ile füze sistemleri için imzaların atıldığını duyurmuş ve kapora da verildiğini açıklamıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kasım ayında Türkiye Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Rusya'dan S-400 savunma sistemlerinin satın alınma işleminin tamamlandığını açıklamış ve Türkiye'nin kendi savunma sistemini geliştirmek için de EUROSAM ile çalışma yaptığını söylemişti.

Rus silah ve teknoloji şirketi Rostek'in genel müdürü Sergey Çemezov da Türkiye'nin oldukça gelişmiş teknik özelliklere sahip S-400 füze savunma sistemlerini alan ilk NATO üyesi olduğunun da altını çizmişti.

ABD ise Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemi alma planlarını eleştirmişti. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu planlardan endişe duyulduğu, sistemin NATO'nun kullandığı diğer donanımlarla uyumsuz olabileceği belirtilmişti.

DW/Reuters/SÖ/ÖA/HS

©Deutsche Welle Türkçe

 

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