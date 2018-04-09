 Rusya′nın kınama tasarısı reddedildi | DÜNYA | DW | 14.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Rusya'nın kınama tasarısı reddedildi

Rusya'nın Suriye'ye düzenlenen saldırı nedeniyle ABD ve müttefiklerinin kınanması için sunduğu karar tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada reddedildi.

default

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi; ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği hava saldırısına tepki gösteren Rusya'nın talebiyle toplandı.

Rusya, saldırıyı gerçekleştiren ülkelerin "uluslararası hukuku ve BM Sözleşmesi'ni ihlal ettikleri" gerekçesiyle Güvenlik Konseyi tarafından kınanmasını öngören bir karar tasarısı sundu. Yapılan oylamada sadece Rusya, Çin ve Bolivya tasarı lehinde oy kullandı. BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden sekizi ret oyu verirken; Peru, Kazakistan, Etiyopya ve Ekvator Ginesi çekimser kaldı.

Tasarıyı reddeden ülkeler ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, İsveç, Kuveyt, Polonya ve Fildişi Sahili oldu.

Reddedilen tasarıda, ABD ve müttefiklerinin yeni saldırılardan kaçınması da talep ediliyordu.

BM Güvenlik Konseyi'nde bir karar tasarısının kabul edilebilmesi için 15 üye ülkeden dokuzunun destek vermesinin yanı sıra daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın da veto hakkını kullanmaması gerekiyor.

ABD: Yine vururuz

Oturumda söz alan ABD'li daimi temsilci Nikki Haley, Esad rejiminin bir kez daha kimyasal saldırı düzenlemesine izin vermeyeceklerini söyledi.

ABD'nin BM nezdindeki daimi temsilcisi Nikki Haley

ABD'nin BM nezdindeki daimi temsilcisi Nikki Haley

Haley, saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon konuşmasının ayrıntılarını da Güvenlik Konseyi'nde açıkladı.

"Bu sabah Başkan'la konuştum. Ve bana 'Suriye rejimi bu zehirli gazı tekrar kullanırsa, ABD ateşe hazır' dedi."

Haley, "Başkanımız bir kırmızı çizgi çekerse, o kırmızı çizgiyi uygular" diye ekledi.

ABD'li diplomat konuşmasında ayrıca, Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de kimyasal silah kullananlardan hesap sorulması konusunda başarısız olduğunu belirtti. Ancak bu başarısızlıkta en büyük sorumluluğun Moskova'da olduğunu ifade eden Haley, Suriye'deki kimyasal silahlarla ilgili karar tasarılarını altı kez reddeden Rusya'nın böylece rejimin saldırılarına yeşil ışık yaktığını savundu.

DW,dpa,AFP/CÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Trump: Misyon tamamlandı

ABD Başkanı Donald Trump operasyon sonrası yaptığı ilk açıklamada "Misyon tamamlandı" dedi. BM Güvenlik Konseyi, operasyona tepki gösteren Rusya'nın talebiyle toplandı. (14.04.2018)  

Erdoğan: Operasyonu doğru buluyoruz

ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye yönelik müdahalesine Türkiye’den destek geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Operasyonu doğru buluyoruz” dedi. (14.04.2018)  

Yorum: Hava saldırılarının mesajı

Önce iyi haber: Üçüncü Dünya Savaşı başlamadı. Kötü haber: ABD, İngiltere ve Fransa'nın ortak operasyonu Suriye'deki durumu iyileştirmeyecek. DW'den Christian Trippe'nin yorumu. (14.04.2018)  

Merkel: Operasyon gerekliydi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD öncülüğünde Suriye'ye düzenlenen askeri operasyonu destekledi ve böyle bir operasyonun gerekli olduğunu savundu. (14.04.2018)  

Suriye operasyonu Alman siyasetçileri böldü

ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye ortak operasyonu Alman hükümet üyeleri tarafından desteklendi. Ancak muhalefet operasyona tepki gösterdi. (14.04.2018)  

Benzer içerik

USA UN-Sicherheitsrat US-Botschafterin für die UN Nikki Haley

ABD: BMGK kararı ne olursa olsun yanıt vereceğiz 09.04.2018

BM Güvenlik Konseyi Duma’daki kimyasal saldırı iddialarını görüşmek üzere acil toplandı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, konseyin kararı ne olursa olsun ABD'nin saldırıya yanıt vereceğini söyledi.

USA Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York

BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye açmazı 10.04.2018

Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarının araştırılması için BM Güvenlik Konseyi'ne ayrı ayrı tasarılar sunan ABD ve Rusya'nın girişimleri sonuçsuz kaldı.

Präsident Trump Sitzung Syrien

Suriye geriliminde gözler ABD'de 12.04.2018

Suriye'ye askeri saldırı planları yapan Trump'ın danışmanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıdan sonuç çıkmadı. ABD ile savaşma olasılıklarının bulunduğunu belirten Rusya ise "Hiçbir ihtimali dışlayamayız" açıklaması yaptı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Rusya'nın kınama tasarısı reddedildi

Rusya'nın Suriye'ye düzenlenen saldırı nedeniyle ABD ve müttefiklerinin kınanması için sunduğu karar tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada reddedildi. 

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Yetiştirmesi zahmet isteyen ve pahalı olan bu yiyecek eskiden sadece soylular tarafından tüketiliyordu. 