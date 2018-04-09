Rusya'nın kınama tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde reddedildi

Rusya'nın Suriye'ye düzenlenen saldırı nedeniyle ABD ve müttefiklerinin kınanması için sunduğu karar tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada reddedildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi; ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği hava saldırısına tepki gösteren Rusya'nın talebiyle toplandı.
Rusya, saldırıyı gerçekleştiren ülkelerin "uluslararası hukuku ve BM Sözleşmesi'ni ihlal ettikleri" gerekçesiyle Güvenlik Konseyi tarafından kınanmasını öngören bir karar tasarısı sundu. Yapılan oylamada sadece Rusya, Çin ve Bolivya tasarı lehinde oy kullandı. BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden sekizi ret oyu verirken; Peru, Kazakistan, Etiyopya ve Ekvator Ginesi çekimser kaldı.
Tasarıyı reddeden ülkeler ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, İsveç, Kuveyt, Polonya ve Fildişi Sahili oldu.
Reddedilen tasarıda, ABD ve müttefiklerinin yeni saldırılardan kaçınması da talep ediliyordu.
BM Güvenlik Konseyi'nde bir karar tasarısının kabul edilebilmesi için 15 üye ülkeden dokuzunun destek vermesinin yanı sıra daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın da veto hakkını kullanmaması gerekiyor.
ABD: Yine vururuz
Oturumda söz alan ABD'li daimi temsilci Nikki Haley, Esad rejiminin bir kez daha kimyasal saldırı düzenlemesine izin vermeyeceklerini söyledi.
Haley, saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon konuşmasının ayrıntılarını da Güvenlik Konseyi'nde açıkladı.
"Bu sabah Başkan'la konuştum. Ve bana 'Suriye rejimi bu zehirli gazı tekrar kullanırsa, ABD ateşe hazır' dedi."
Haley, "Başkanımız bir kırmızı çizgi çekerse, o kırmızı çizgiyi uygular" diye ekledi.
ABD'li diplomat konuşmasında ayrıca, Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de kimyasal silah kullananlardan hesap sorulması konusunda başarısız olduğunu belirtti. Ancak bu başarısızlıkta en büyük sorumluluğun Moskova'da olduğunu ifade eden Haley, Suriye'deki kimyasal silahlarla ilgili karar tasarılarını altı kez reddeden Rusya'nın böylece rejimin saldırılarına yeşil ışık yaktığını savundu.
DW,dpa,AFP/CÖ,BW
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