 Rusya′dan misilleme: 23 İngiliz diplomata sınır dışı | AVRUPA | DW | 17.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Rusya'dan misilleme: 23 İngiliz diplomata sınır dışı

İngiltere ile Rusya arasındaki casus krizi büyüyor. Londra'nın ardından Moskova da diplomatları sınır dışı etme kararı alarak bunun İngiltere'nin "provakatif tutumuna" yanıt olduğunu belirtti.

default

Eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal

Rusya ile İngiltere arasında, eski Rus ajanı Skripal ve kızının İngiltere'de sinir gazı ile zehirlenmesinin ardından patlak veren diplomatik kriz büyüyor. Olaydan Rusya'yı sorumlu tutan Londra'nın 23 Rus diplomatı sınır dışı etmesine Moskova'dan misilleme yapıldı.

Rusya Cumartesi günü 23 İngiliz diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu. Bu bağlamda Rusya'daki İngiliz kültür ve eğitim organizasyonu British Council'ın çalışmaları durdurulurken, St. Petersburg'daki İngiltere konsolosluğu da kapatılacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı İngiliz diplomatların sınır dışı edilme kararını duyurmadan önce İngiliz Büyükelçi Laurie Beistov'u ikinci kez çağırdı.

Russland - britische Konsulat in St. Petersburg soll geschlossen werden

St. Petersburg'daki İngiltere Konsolosluğu

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiliz diplomatların sınır dışı edilme kararı alınmasının, İngiltere'nin "provakatif tutumu" ve "asılsız suçlamalarına" bir yanıt olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca İngiltere'nin "dostça olmayan eylemlerinin" sürmesi halinde ek önlemlerin alınacağına dikkat çekildi.

Rus Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Rus haber ajansı Interfax'a yaptığı açıklamada, "Önlemler ağır ancak İngilizler bu hak etti" dedi. Senatör Cabarov ayrıca bunların devamının gelebileceğini de sözlerine ekledi.

İngiltere: Saldırıdan Rus devleti sorumlu

İngiltere Başbakanı Theresa May Cumartesi günü konuya ilişkin açıklamasında, "İngiliz diplomatların Rusya'dan sınır dışı edilmesinin, gerçekleri değiştirmediğini vurguladı. May, "Olayın, Rus devletinin sorumlu olduğundan başka açıklaması bulunmuyor" dedi.

Großbritannien Untersuchungen zum Fall Salisbury

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulia Skripal, İngiltere'nin Salisbury kentinde bir bankın üzerinde bilinci kapalı bir şekilde bulunmuştu

Cuma günü ise İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Salisbury'de düzenlenen sinir gazı saldırısından bire bir Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Johnson'ın açıklamalarını, "şoke edici ve affedilemez" olarak tanımlarken, Pazar günü yeniden seçilmek üzere seçimde aday olan Putin tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İngiltere ölüm vakalarını yeniden soruşturacak

İngiltere hükümeti basında, Moskova yönetimi ve Rus mafyası bağlantılı olabileceği spekülasyonları yapılması üzerine 14 ölüm vakasını yeniden soruşturma kararı aldı. Cuma günü 12 Mart'ta Londra'da ölü bulunan Rus iş adamı Nikolay Gluşkov için cinayet soruşturması başlatıldı.

Batılı devletler, İngiltere'nin sinir gazı saldırısı sonrası Rusya'ya yönelik tepkiye destek veriyor. Pazartesi günü konunun İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile AB yetkilileri ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında görüşülmesi planlanıyor.

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulia Skripal, İngiltere'nin Salisbury kentinde bir bankın üzerinde bilinci kapalı bir şekilde bulunmuştu. Yoğun bakımda olan Skripal ve kızının durumları ciddiyetini koruyor.

DW/AFP, GA/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Rusya İngiliz diplomatları sınırdışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı alan İngiltere'ye aynı karşılığın verileceğini açıkladı. (16.03.2018)  

ABD'den sinir gazı krizinde İngiltere'ye destek

Eski çifte ajan Skripal'ın zehirlenmesinin ardından İngiltere ve Rusya arasında başlayan kriz BM Güvenlik Konseyi'ne taşındı. ABD, İngiltere'ye destek verirken, suçlamaları reddeden Rusya ortak soruşturma teklif etti. (15.03.2018)  

İngiltere ile Rusya arasında "zehirli" atışma

İngiltere Başbakanı May, eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinden "büyük ihtimalle" Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi. Moskova ise bu suçlamayı "provokasyon" olarak niteledi. (12.03.2018)  

Lavrov: İngiltere'ye misilleme yapılacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İngiltere'nin Rus diplomatları sınırdışı etme kararına çok yakında karşılık verileceğini açıkladı. (15.03.2018)  

Eski Rus ajanı İngiltere'de yoğun bakımda

İngiltere'de yaşayan eski Rus ajanı, bilinçsiz bir şekilde bulunmasının ardından yoğun bakıma alındı. İngiliz basınına göre Rus casusların ismini İngiliz istibaratına veren eski ajan, bilinmeyen bir maddeyle zehirlendi. (06.03.2018)  

Benzer içerik

Russland Kreml Mauer

Rusya İngiliz diplomatları sınırdışı ediyor 16.03.2018

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı alan İngiltere'ye aynı karşılığın verileceğini açıkladı.

Großbritannien London - Theresa May

NOZ: İngiltere'nin elinde nitelikli kanıtlar var mı? 14.03.2018

Türkiye'ye AB mali yardımları ve Rusya ile İngiltere arasındaki zehirleme krizi bugünkü Alman basınında öne çıkan konular...

Großbritannien Untersuchungen zum Vergiftungs-Fall Salisbury

Lavrov: İngiltere'ye misilleme yapılacak 15.03.2018

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İngiltere'nin Rus diplomatları sınırdışı etme kararına çok yakında karşılık verileceğini açıkladı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

Rusya Avrupa için tehdit mi?

Rusya yarın Putin'in dördüncü kez devlet başkanlığı için yarıştığı seçimde sandık başına gidecek. Seçimler öncesi Rusya'nın Avrupa ile ilişkileri hangi noktada? Kayhan Karaca, DW Türkçe için kaleme aldı. 

FOTO-GALERİ

Indien Großbritannien Besuch von Theresa May bei Narendra Modi (picture-alliance/dpa/H. Tyagi)

Ülke yöneten kadınlar

Dünyada kadın lider sayısı az, ama hemen hepsi güçlü ve uluslararası siyasette söz sahibi. 