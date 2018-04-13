Rusya'dan İngiltere'ye Duma suçlaması

Moskova ile Londra arasında yaşanan "kimyasal" gerginlik Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla yeni bir boyut kazandı. Bakanlık sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rus ordusunun elinde Doğu Guta'daki bu provokasyonun organize edilmesinde İngiltere'nin doğrudan dahli olduğunu gösteren kanıt bulunduğunu" söyledi.

Konaşenkov'un iddiasına göre İngiltere, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösteren Beyaz Kasklılar adlı sivil savunma örgütüne Duma'da kimyasal saldırı düzenlenmiş gibi bir algı yaratmaları talimatı verdiğini iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov

Rus sözcü, Londra'nın bu doğrultuda söz konusu örgüt üzerinde "güçlü bir baskı" kurduğunu belirtti.

Konaşenkov, 7 Nisan'da "sahnelenen" saldırının, Duma'daki en büyük silahlı grup olan Ceyş'ül İslam'ın 3-6 Nisan tarihleri arasında Şam'ı top ateşine tutmasının ardından rejim güçlerince düzenlenen askeri operasyonla aynı güne denk getirildiğini savundu.

İngiltere: Düpedüz yalan

Moskova'nın suçlamasına İngiltere'nin yanıtı gecikmedi. İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki temsilcisi Karen Pierce, Rusya'nın iddiası için "gülünç" ve "düpedüz yalan" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilere konuşan Pierce, "Rus propaganda makinesinin şu ana kadar ürettiği uydurma haberlerin en kötüsü" tanımını yaptı.

Guterres: Uzmanlar sorumluyu açıklamayacak

Rusya'nın talebiyle gerçekleştirilen oturumda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise kimyasal silah uzmanlarının Suriye'ye ulaştığını söyledi. Guterres, uzmanların bölgede kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını tespit etmeye çalışacaklarını belirtti. Ancak BM Genel Sekreteri uzmanların, saldırının sorumlusuna ilişkin tespitte bulunmayacaklarını ifade etti.

Olası askeri operasyon senaryoları nedeniyle bölgede yükselen tansiyona da değinen Guterres, BM Güvenlik Konseyi üyelerini "sorumlu davranmaya" davet etti.

Ortadoğu'daki "kaosun" artık uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit hâlini aldığını belirten Guterres, "en ciddi tehdidin" ise Suriye konusunda olduğunu söyledi. BM Genel Sekreteri, "Suriye'deki çatışmaların askeri çözümü olmadığını" sözlerine ekledi.

Skripal gerginliği

Rusya daha önce de birçok kez muhalifleri kimyasal saldırı iddiaları yaymak ya da sahnelemekle suçlamıştı. Ancak Moskova, İngiltere'yi ilk kez bu iddialarına dahil etti.

Rusya'nın iddiası, Londra'nın eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızına İngiltere'nin Salisbury kentinde düzenlenen sinir gazı saldırısından Moskova'yı sorumlu tuttuğu dönemde geldi. Zehirli kimyasal maddeyle yapıldığı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) tarafından da doğrulanan bu saldırı, Moskova ile Batı arasında büyük bir krize ve her iki taraftan onlarca diplomatın sınır dışı edilmesine neden olmuştu.

KSYÖ Duma'da inceleme yapacak

KSYÖ'nün Duma'daki kimyasal saldırı iddiaları üzerine görevlendirdiği ekibin, hafta sonunda bölgedeki incelemelerine başlaması bekleniyor.

Hem Rus ordusu hem de Suriye hükümeti söz konusu ekibin güvenliğini sağlama ve çalışmalarını kolaylaştırma sözü vermişti.

Rusya ordusu, saldırı iddialarının ardından Duma'yı ziyaret eden Rus uzmanların bölgede herhangi bir kimyasal madde kullanıldığına dair iz bulamadıklarını duyurmuştu.

AFP,AP,rtr/CÖ,HS

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