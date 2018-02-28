 Rusya′dan Doğu Guta′da infaz iddiası | DÜNYA | DW | 01.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Rusya'dan Doğu Guta'da infaz iddiası

Rus ordusu, Doğu Guta'daki militanların bu bölgeden ayrılmak isteyen insanları infaz ettiğini öne sürdü.

default

Fotoğraf: Arşiv

Rusya'nın Suriye'deki barış ve uzlaşma merkezinin başındaki Rus Tümgeneral Yuri Yevtuşenko, Doğu Guta'dan kaçmak isteyenlerin halka açık alanlarda infaz edildiğine dair haberler aldıklarını söyledi.

Rusya'dan daha önce yapılan açıklamada, muhaliflerin kontrolünde olan ancak uzun süredir rejim güçlerinin kuşatmasında tutulan Doğu Guta'daki sivillerin tahliye edilmek için talepte bulunduğu bildirilmişti.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Tümgeneral Vladimir Zolotukhin, tahliye edilmek isteyen çok sayıda sivilin kendilerine başvurduğunu söyledi. Zolotukhin, Suriye hükümeti ile birlikte tahliye için kurdukları koridorun muhalifler tarafından hedef alındığını da dile getirdi. Rus komutan bu durumun tahliyeleri engellediğini belirtti. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da koridor yakınlarında saldırı düzenlendiğini, olayda yaralanan olmadığını duyurmuştu.

Doğu Guta'da, Rusya'nın çağrısıyla her gün beş saatlik ateşkes uygulanmasını öngören anlaşma Salı günü yürürlüğe girmişti. Ancak ilan edilen insani ateşkes de sivillerin bölgeden tahliyesini sağlayamadı. Duma kasabasından tahliye edilen yaşlı bir Pakistanlı erkek ile eşi dışında bölgeden ayrılabilen sivil olmadı. Yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye hiçbir insani yardım da ulaştırılamadı.

"ABD 20 askeri üs kurdu"

Öte yandan Rusya'dan ABD'nin bölgedeki askeri varlığıyla ilgili bir açıklama da geldi. RIA haber ajansına konuşan Rusya'nın Güvenlik Konseyi'nden bir yetkili, ABD'nin Suriye'de Kürtlerin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 20 askeri üs kurduğunu söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşhev'in yardımcılarından Aleksandr Venediktov ayrıca, Washington'ın Kürtlere en gelişmiş silahları sağladığını da aktardı.

AP,rtr/ÖA,CÖ,GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Suriye ordusundan Doğu Guta'ya kara saldırısı

Suriye'de rejime bağlı güçler, muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'daki bir bölgeye kara saldırısı başlattı. (28.02.2018)  

Doğu Guta için kimyasal silah incelemesi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye'de muhaliflerin kontrolünde bulunan ve rejim güçlerince bombalanan Doğu Guta bölgesinde kimyasal mühimmat kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için inceleme başlattı. (27.02.2018)  

AB'den Türkiye, Rusya ve İran'a Suriye çağrısı

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta Suriye'de ateşkes sağlanması için "gerekli adımları atmaları" konusunda çağrıda bulundu. (28.02.2018)  

Doğu Guta yardım bekliyor

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde ateşkes kararına rağmen sivillere yardım ulaştırılamıyor. Suriye rejimi insani yardım koridoru açıldığını savunurken, Rusya yaşanan krizde silahlı grupları suçladı. (28.02.2018)  

Benzer içerik

Syrien Blutvergießen in Syrien geht weiter - Hilfsorganisationen können Ost-Ghuta nicht erreichen

Doğu Guta yardım bekliyor 28.02.2018

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde ateşkes kararına rağmen sivillere yardım ulaştırılamıyor. Suriye rejimi insani yardım koridoru açıldığını savunurken, Rusya yaşanan krizde silahlı grupları suçladı.

Syrien Angriffe auf Ost-Ghuta

Doğu Guta için kimyasal silah incelemesi 27.02.2018

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye'de muhaliflerin kontrolünde bulunan ve rejim güçlerince bombalanan Doğu Guta bölgesinde kimyasal mühimmat kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için inceleme başlattı.

Syrien Ost-Ghouta Explosions-Wolke

Suriye ordusundan Doğu Guta'ya kara saldırısı 28.02.2018

Suriye'de rejime bağlı güçler, muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'daki bir bölgeye kara saldırısı başlattı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Syrien Hilfskonvoi in Rastan eingetroffen (Getty Images/AFP/M. Taha)

Kızılhaç: Afrin'e ilk yardım konvoyu girdi

Kızılhaç, TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasından bu yana ilk kez Afrin'e yardım konvoyu girdiğini duyurdu. 

FOTO-GALERİ

Man carrying wounded man in eastern Ghouta (picture-alliance/dpa/AP/Syrian Civil Defense White Helmets)

Fotoğraflarla Doğu Guta’daki saldırılar

DW, muhaliflerin elindeki son yerleşimlerden birisi olan Doğu Guta’daki yıkımı mercek altına aldı. 