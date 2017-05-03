Rusya'dan beyin göçünü durdurma atağı

"Rusya'ya dönün!" Dış ülkelerdeki vatandaşlardan sorumlu "Rossotrudnichestvo" adındaki daire Batı'da yaşayan onbinlerce vatandaşına bu çağrıyı yapıyor. Çağrı özellikle İngiltere ABD ve diğer "dost olarak algılanmayan ülkelerde" yaşayan yüksekokul öğrencilerine yönelik. Onların öğrenimlerine ülkelerinde devam etmesi isteniyor.

Moskova'nın bu girişiminin Rusya ile Batı arasında bilhassa Skripal skandalından sonra dramatik bir biçimde kötüleşen ilişkilerin bir sonucu olduğuna işaret ediliyor. Moskova, Rus yüksekokul öğrencilerini ülkede görmekten büyük mutluluk duyacağını bildiriyor. Rossotrudnichestvo dairesi ise Avrupa'da gittikçe artan bir Rusofobi'den ve Rusya karşıtı tavırlardan şikayetçi oluyor ve Rus vatandaşlarına karşı çıkarılması olası zorluklar konusunda uyarıda bulunuyor.

Moskova Diplomat Üniversitesi'nin (MGIMO) yönetim ve siyaset bilimleri fakültesi dekanı Genri Sardarian, Rus yüksekokul öğrencileri ülkelerine dönüp öğrenimlerine devam etmek isterlerse, dış ülkelerde aldıkları derslerin kendi üniversitesi ve diğerleri tarafından tanınacağı vaadinde bulunuyor. Rusya Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre 2014 yılında yaklaşık 60 bin Rus vatandaşı yabancı yüksek okullarda öğrenim gördü. Rusya'da ekonominin kötüye gitmesi nedeniyle bu sayının daha da arttığından yola çıkılıyor.

Bu girişimle Moskova izolasyoncu eğilimlerini daha da artırırken, Moskova'daki İngiltere Büyükelçiliği, Rusları -turist olarak, iş ilişkisi kurmak ya da öğrenim görmek amacıyla- İngiltere'de görmekten mutluluk duyacağını açıkladı. Oxford Üniversitesi de bir yazı ile Rus öğrencilerine seslendi ve diplomatik gerilimlere rağmen İngiliz eğitim sisteminin Rus öğrencilere açık olduğunun altını çizdi. Üniversiteye giriş şartlarının da değişmediğini duyuruldu.

Ekonomi "beyin göçü"nden etkileniyor

Kremlin'in bu son atağı, beyin göçünü durdurma amaçlı ilk girişimi değil. Ancak şimdiye kadar siyasi gerekçeleri gündeme getirmedi. Rusya'da özellikle ekonomi ve bilim dünyası beyin göçünden mağdur.

Kaç bilim insanının Rusya'ya sırt çevirdiği bilinmiyor. Tahminlere göre Sovyetler Birliği‘nin yıkılmasından bu yana bunların sayısı bir milyona varıyor. Moskova Bilimler Akademisi'nden Viktor Kalunuşkin, Rusça konuşan bilim insanlarının yüzde 30 kadarının Microsoft ürünlerinin geliştirilmesinden sorumlu olduğunu vurguluyor.

Rusya hükümeti yükseokul öğrencilerini ya da yüksek kalifiye bilim insanlarını ülkeye döndürmek üzere son 15 yıl içinde sürekli programlar geliştirdi. Ancak şu ana kadar bunun çok büyük yararı da görülmedi.

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Miodrag Soric