Rusya′da yolcu uçağı düştü | DÜNYA | DW | 11.02.2018

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan bir yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra radardan kayboldu. Rus medyası, Antonov An-148 tipi uçakta 65 yolcu ve altı mürettebat bulunduğunu bildirdi.

Rus Saratov Havayolları şirketine ait uçağın, Ural bölgesindeki Orsk kentine gitmek üzere havalandığı ve Moskova'nın dışındaki Ramenski bölgesine düştüğü belirtildi.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan bir acil durum yetkilisi, düşen uçaktan kurtulan olmadığını söyledi.

Rus acil durum birimlerinden bir kaynak da İnterfaks haber ajansına yaptığı açıklamada, uçaktakilerin "kurtulma şansı olmadığını" belirtti. Ajans, uçağın enkazının geniş bir alana yayıldığını bildirdi.

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov'un olay yerine gittiği açıklandı.

Reuters,AFP/CÖ,SÖ

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