 Rusya′da Putin dördüncü dönem için yarışıyor | DÜNYA | DW | 18.03.2018
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DÜNYA

Rusya'da Putin dördüncü dönem için yarışıyor

Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi Rusya'da bugün devlet başkanlığı seçimleri var. Muhalif siyasetçi Navalni'nin katılmasına izin verilmediği seçimleri Vladimir Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Rusya, altı yıl boyunca görev yapacak devlet başkanını seçmek üzere sandığa gidiyor. Yaklaşık 109 milyon seçmenin bulunduğu ülkede 7 milyon genç seçmen de ilk kez oy kullanacak.

2012 yılında yapılan son devlet başkanlığı seçimlerinde seçmenlerin yüzde 65,3'ü oy kullanmış ve Putin oyların 63,6'sını alarak seçimleri kazanmıştı.

Yaklaşık 17 milyon kilometre karelik ülkede Rusya'nın en doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası ve en batı noktasındaki Kaliningrad arasındaki 22 saat fark olduğu için oy kullanma işlemi Cumartesi gecesinden başlayacak.

Russland Wahlen - Alexei Navalny wird festgenommen

Muhalif aday Navalni'nin adaylığına izin çıkmamıştı.

Rusya'daki seçimlerde sandıkta süpriz beklenmiyor. "Güçlü lider, güçlü ülke" sloganıyla adaylığını koyan 65 yaşındaki Vladimir Putin'in oyların yüzde 70'ini alarak seçimlerden zaferle çıkması bekleniyor. 18 yıldır iktidarda olan ve seçim zaferinin ardından 2024'e kadar koltuğunu koruyacak olan Putin, yeni seçim zaferi ile Joseph Stalin'den bu yana Rusya'yı en uzun süredir yöneten lider olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Putin'in rakipleri kimler?

Tek bağımsız aday olan Putin'e karşı seçimlerde yedi isim yarışıyor. Adaylar arasında Rusya Liberal Demokratik Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, Komünist Parti adayı Pavel Grudinin ve Putin'in akıl hocası Anatoly Sobçak'ın kızı Kseniya Sobçak yer alıyor. Ancak anketler hiç bir adayın yüzde 8'in üzerinde oy alamayacağını gösteriyor.

Putin'in en önemli rakibi olarak görülen Rus muhalif aktivist Aleksey Navalni ise adaylar arasında bulunmuyor. Rusya'daki seçim komisyonu, yolsuzluktan hüküm giydiği gerekçesiyle Navalni'nin seçimlerde yarışmasına izin verilmemişti. Kararı siyasi olarak niteleyen Navalni, destekçilerine seçimleri boykot etmeye çağırmıştı.

AP,dpa/NS,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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