Rusya′da düşen uçaktan kurtulan olmadı | DÜNYA | DW | 11.02.2018

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan bir yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra radardan kayboldu. Rus medyası, Antonov An-148 tipi uçakta 65 yolcu ve altı mürettebat bulunduğunu bildirdi.

Rus Saratov Havayolları şirketine ait uçağın, Ural bölgesindeki Orsk kentine gitmek üzere havalandığı ve Moskova'nın dışındaki Ramenski bölgesinde karla kaplı bir tarlaya düştüğü belirtildi.

Argunovo köyündeki görgü tanıkları, uçağın yanarak düştüğüne şahit olduklarını ifade ettiler.

Rus ulaştırma savcılığının verdiği bilgiye göre, uçaktaki 71 kişi de yaşamını yitirdi.

Uçağın düşme nedeni

Olayın nedenine ilişkin açıklama yapan acil durum yetkilileri; pilot hatası, olumsuz hava koşulları ya da teknik arıza ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

İnterfaks haber ajansı, uçağın enkazının geniş bir alana yayıldığını bildirdi.

Uçaktaki yolculardan bazılarının cansız bedenlerinin Stepanovskoye köyü yakınlarında bulunduğu belirtildi.

Domodedovo Havalimanı'na inen An-148 tipi bir yolcu uçağı (Fotoğraf: Arşiv)

Çavuşoğlu'ndan Lavrov'a taziye telefonu

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov'un olay yerine gittiği açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olayda ölenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u arayarak taziyelerini bildirdi.

Rusya uçak kazalarının sıkça yaşandığı bir ülke. Rusya'da 2010 yılından beri yaşanan dört yolcu uçağı kazasında 240'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Reuters,AFP,AP,dpa/CÖ,SÖ

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