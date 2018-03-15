 Rusya zehir krizinde İngiltere’den kanıt istiyor | DÜNYA | DW | 19.03.2018
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DÜNYA

Rusya zehir krizinde İngiltere’den kanıt istiyor

Eski çifte ajanın zehirlenmesinde Rusya, İngiltere’nin iddialarını kanıtlamasını beklediğini bildirdi. AB dışişleri bakanları ise olayla ilgili İngiltere’ye koşulsuz destek verdiklerini açıkladı.

Giftanschlag auf Sergej Skripal in Salisbury (picture-alliance/Solo Syndication/ Daily Mail/M. Richards)

Rusya, eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızının zehirlenmesi vakasında İngiltere'nin iddialarını kanıtlamasını yoksa konuyla ilgili özür beklediklerini belirtti.

Pazar günü dördüncü defa devlet başkanlığına seçilen Rusya lideri Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İspatlanmamış iddiaların er ya da geç hesabının verilmesi gerekiyor: Ya uygun kanıt ile desteklenecekler ya da özür dilenecek" dedi.

Moskau Wahlkampfbüro Putin Ansprache

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Putin de Pazar günkü seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, İngiltere’nin zehirlenme olayından Rusya'nın sorumlu olduğu iddialarını "saçma, zırva ve manasız" olarak değerlendirmişti.

Pazartesi günü İngiliz televizyon kanalı Sky News'a yaptığı açıklamada İngiltere Başbakanı Theresa May, eski çifte ajan Skripal’in zehirlenmesinin sorumlusunun Rusya olduğunu tekrarladı.

May, "Gördüklerimiz gösteriyor ki Salisbury sokaklarında yaşananların suçlusu Rusya'dan başkası değildir. Bu konuda netim" dedi.

AB’den İngiltere'ye destek

Avrupa Birliği (AB) de İngiltere'yi destekleyen bir açıklama yayınladı. AB dışişleri bakanları Pazartesi günü yayınladıkları ortak açıklamada, AB'nin "İngiltere'yle koşulsuz dayanışma içinde" olduğunu ve "destek verdiğini" ifade ettiler. Bu destek içerisinde İngiltere'nin suçun sorumlularını adalete teslim etmek için yürüttüğü çabaları da dahil ettiklerini belirttiler.

AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da Rusya’nın "artık kimseyi kandıramadığını" söyledi. Johnson, "Rusların olayı inkar etmesi artık giderek absürt oluyor" dedi.

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Rusya’nın AB Büyükelçisi Vladimir Çizov, bir televizyon kanalına verdiği mülakatta eski Rus çifte ajan Skripal ve kızının zehirlenmesinde kullanılan sinir gazının İngiltere’den temin edilmiş olabileceğine işaret etti. (18.03.2018)

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Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulya 4 Mart Pazar günü İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenmiş, baygın halde bankta bulunduktan sonra hastaneye kaldırılmışlardı.

İngiltere Başbakanı May, Skripal'a yönelik saldırıda kullanılan sinir gazının Rusya tarafından geliştirilen "Noviçok” olduğunu söyleyerek olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. İngiltere daha sonra Londra'daki 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini açıklamıştı. Suçlamaları kesin bir dille reddeden Rusya ise İngiltere'nin bu hamlesine misilleme olarak Moskova'da görevli İngiliz diplomatların sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) yetkililerinin Pazartesi günü İngiltere’ye giderek saldırıda kullanılan maddeden örnek toplaması bekleniyordu.

Çekya, Slovakya, İsveç Rusya’nın iddialarını reddetti

Cumartesi günü açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, İngiltere'deki saldırıda kullanılan "Noviçok” sinir gazının kendilerine ait olmadığını belirterek, bu kimyasal maddenin kaynağının Noviçok programında kullanılan maddeler hakkında araştırmalar yürüten İngiltere, Çekya, Slovakya ve İsveç olabileceğini söylemişti.

Çekya, Slovakya ve İsveç dışişleri bakanlıkları ise Rusya’nın bu iddialarını ayrı ayrı reddederken, İsveç Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Stockholm büyükelçisinin konuyla ilgili görüşülmek üzere yarın dışişleri bakanlığına çağırıldığını açıkladı.
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Sinir gazı vücudu nasıl etkiliyor?

DW,AFP,rtr/DÇÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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Sinir gazı vücudu nasıl etkiliyor?  

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