 Rusya ve ABD arasında Suriye gerilimi tırmanıyor | DÜNYA | DW | 11.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Rusya ve ABD arasında Suriye gerilimi tırmanıyor

ABD ve Rusya arasındaki Suriye gerilimi tırmanıyor. Trump'ın Suriye açıklamalarına yanıt veren Rusya lideri Putin "Sağduyunun galip gelmesini umuyoruz" dedi.

default

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye saldırı düzenleneceğine ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Putin, "Dünyadaki durum endişe verici. Sağduyunun galip gelmesini umuyoruz" diye konuştu. Rusya'nın uluslararası hukukun gerektirdiği bütün yükümlülüklerine saygı duyduğunu söyleyen Putin, diğer ülkelerle yapıcı ilişkiler inşa etmek istediklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump

Rus ordusundan yapılan açıklamada ise Suriye ve çevresindeki durumun gözlendiğini belirtilerek Körfez'deki Amerikan donanmasına bağlı birliklerin faaliyetlerinin de kayıtlara geçirileceği ifade edildi.

Trump'ın Suriye'ye operasyon düzenleneceği mesajı veren sosyal medya paylaşımlarının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Füzeler meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru uçmalı" denilmişti. Açıklamada "akıllı füzelerle" Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtların yok edilmeye çalışılabileceği kaydedilmişti.

İran'dan Suriye'ye destek

İran ise Suriye'deki müttefiklerine destek açıklaması yaptı.

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Doğu Guta'ya yaptığı ziyaret sırasında devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "İran, Suriye'yi Amerika ve siyonist rejime karşı mücadelesinde destekliyor" dedi. Velayeti, "Yurtdışından gelecek her türlü saldırıda Suriye rejiminin yanında yer alacağız" dedi.

Trump'tan Suriye'ye saldırı sinyali

Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'ye operasyon düzenleneceğinin sinyalini vermişti. Trump, Rusya'yı füze saldırısı konusunda uyararak füzelerin "yakında geleceği" ifadesine yer vermişti.

Daha fazlasını okumak için: Trump'tan Suriye'ye saldırı açıklaması

Trump bir diğer paylaşımında ise "Rusya ile ilişkilerin Soğuk Savaş döneminde bile bu kadar kötü olmadığını" belirterek "Bunun için hiçbir neden yok. Rusya'nın ekonomik açıdan bizim yardımımıza ihtiyacı var, bu yerine getirilmesi çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanma yarışını durdurun?” ifadesine yer vermişti. 

Mattis'ten açıklama

Trump'ın açıklamalarının ardından Washington'da açıklama yapan ABD Savunma Bakanı James Mattis, Duma'daki muhtemel saldırıya dair bilgilerin değerlendirildiğini söyledi. Mattis, Duma konusunda Esad rejimini suçlayacak kanıtların bulunup bulunmadığı yönündeki soruya "Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor" yanıtını verdi.

Aktivistler Doğu Guta'daki Duma'ya 7 Nisan'da kimyasal silahla saldırı düzenlendiğini ve en az 42 kişinin öldüğünü ileri sürüyor.

rtr,dpa/HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Trump'tan Suriye'ye saldırı açıklaması

ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Füzeler geliyor" diyerek Suriye'ye operasyon düzenleneceğinin mesajını verdi. Rusya'dan da Trump'a hızlı bir yanıt geldi. (11.04.2018)  

ABD-Rusya gerginliğine Türkiye'den tepki

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, ABD ve Rusya arasında Suriye konusunda yaşanan gerginlikle ilgili olarak "Zaman rekabet zamanı değildir. Zaman bölgedeki yaralı sarma zamanıdır" dedi.  (11.04.2018)  

Merkel'den Duma açıklaması: Ciddi ipuçları var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Duma’da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıdan Esad rejiminin sorumlu olabileceğine işaret etti. (11.04.2018)  

DSÖ: Yaralılarda zehirli gaz semptomları var

Dünya Sağlık Örgütü, Duma'daki saldırıda kimyasal silah kullanıldığına dair işaretler olduğunu açıkladı. Örgüt, hastanelere başvuran yaklaşık 500 kişide zehirlenmeye bağlı semptomlar görüldüğünü açıkladı. (11.04.2018)  

Benzer içerik

USA Washington - Donald Trump verhängt Strafzölle gegen China

Trump: Suriye'yle ilgili 24-48 saat içinde önemli kararlar verilecek 09.04.2018

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda 24 ile 48 saat içinde önemli kararlar verileceğini söyledi. ABD Donanması'na bağlı bir destroyerin Suriye karasularına doğru ilerlediği bildiriliyor.

Türkei Premierminister Binali Yildirim Ankara Rede Parlament

ABD-Rusya gerginliğine Türkiye'den tepki 11.04.2018

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, ABD ve Rusya arasında Suriye konusunda yaşanan gerginlikle ilgili olarak "Zaman rekabet zamanı değildir. Zaman bölgedeki yaralı sarma zamanıdır" dedi. 

USA Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York

BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye açmazı 10.04.2018

Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarının araştırılması için BM Güvenlik Konseyi'ne ayrı ayrı tasarılar sunan ABD ve Rusya'nın girişimleri sonuçsuz kaldı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bundestag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt im Bundestag ihre erste Regierungserklärung nach ihrer Wiederwahl zur Regierungschefin ab (picture alliance/dpa/C. Gateau)

Merkel'den Duma açıklaması: Ciddi ipuçları var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Duma’da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıdan Esad rejiminin sorumlu olabileceğine işaret etti.  

FOTO-GALERİ

default

Doğanın ağır sıkletleri

Kimisi en büyük, kimisi en uzun, kimisi en ağır. İşte hayvanlar aleminin "en"leri 