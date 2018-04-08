Rusya: Suriye'deki askeri havaalanını İsrail vurdu

Suriye resmi haber ajansı SANA, Humus vilayetindeki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, füzelerden sekizinin Suriye hava savunma sistemi tarafından vurulduğu ifade edildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada ise saldırı sonucu en az 14 kişinin öldüğü belirtildi. Ölenler arasında Suriye'deki çatışmalara katılan İranlıların da bulunduğu kaydedildi. Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, Tayfur havaalanında, Rus ve İran birlikleri ile Şii Hizbullah milisleri konuşlandırılmıştı.

Gözler ABD'ye çevrilmişti

Sosyal medyada füze saldırısının ABD tarafından gerçekleştirildiği yönünde yayılan iddialar ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından reddedildi. Pentagon sözcüsü, "Savunma Bakanlığı, Suriye'de şu an hava saldırısı düzenlemiyor” dedi.

Sözcü sözlerini "Ancak durumu yakından izlemeyi sürdürüyoruz. Suriye ve başka yerlerde kimyasal silah kullananlardan hesap sorulması için diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde sürdürdü.

Saldırının kim tarafından düzenlendiğine dair belirsizlik sürerken Şam rejimi ve Rusya, Tayfur havaalanını İsrail'in vurduğunu iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı, havaalanının İsrail Hava Kuvvetleri'nden iki F-15 uçağı tarafından vurulduğunu bildirdi. Suriye resmi haber ajansı SANA da saldırının İsrail'e ait F-15 uçaklarınca düzenlendiğini belirtti.

Trump "Bedel ödenecek” demişti

Rejim güçlerinin Doğu Guta’daki Duma kentinde kimyasal silah kullandığı iddialarının ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Başkan Putin, Rusya ve İran, Esad hayvanını destekledikleri için sorumlular. Büyük bir bedel ödenecek” ifadesini kullanmıştı.

Suriye ordusunun bombaladığı Duma'da 7 Nisan Cumartesi günü çekilen bir fotoğraf

Lübnan medyası ise görgü tanıklarının aktardığı bilgilere dayandırdığı haberde, Suriye sınırının güneydoğusunda sabahın erken saatlerinde savaş jetleri görüldüğünü duyurdu. Haberde, bunun hava saldırısının İsrail tarafından düzenlenmiş olabileceğine işaret ettiği belirtilmişti.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan İsrail askeri sözcüsü, Suriye'deki olaya ilişkin açıklama yapmayacaklarını söylemişti.

Trump ve Macron'dan ortak uyarı

Doğu Guta’da kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddialar, ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Pazar akşamı yaptığı telefon görüşmesinde ele alındı. Beyaz Saray ve Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamalarda, iki liderin de kimyasal silah kullanımını kınadığı vurgulandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İki lider Suriye'de gerçekleşen korkunç kimyasal saldırıyı en sert şekilde kınadı ve insan hakları ihlallerini sürdüren Esad rejiminin yaptıklarının hesabını vermesi konusunda anlaştı” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, iki liderin saldırının mahiyeti hakkında bilgi alışverişinde bulunulması ve "güçlü, ortak bir cevap” konusunda anlaştığı ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere 48 saat içinde yine telefonda görüşeceği belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi acil toplanacak

Duma'daki kimyasal saldırı iddiaları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da bugün yapılacak acil oturumda ele alınacak. Aralarında ABD, Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu sekiz ülkenin talebiyle gerçekleşecek oturumun yanı sıra aynı konuda Rusya'nın talebiyle başka bir oturum daha yapılacak.

Tıbbi yardım derneği Suriyeli Amerikan Tıp Topluluğu (SAMS), Duma'da kimyasal saldırı düzenlediğini ve saldırıda 49 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Açıklamada, çoğu kadın ve çocuk 500'den fazla kişinin nefes alma güçlüğü, ağızda köpürme ve gözlerde yanma şikayetiyle sağlık merkezlerine getirildiği belirtilmişti.

Tıbbi ve İnsani Yardım Organizasyonları Birliği (UOSSM) ise saldırıdaki can kaybını 70 olarak duyurmuştu. Hem Suriye rejimi hem de Rusya kimyasal saldırı iddialarını yalanlamıştı.

AFP,rtr,dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe