 Rusya St. Petersburg′daki ABD konsolosluğunu kapatacak | DÜNYA | DW | 29.03.2018
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DÜNYA

Rusya St. Petersburg'daki ABD konsolosluğunu kapatacak

Rusya ile Batı ülkeleri arasında devam eden ajan krizinde, Moskova'dan yeni bir hamle geldi. Dışişleri Bakanı Lavrov, St. Petersburg'daki ABD konsolosluğunun kapatılacağını duyurdu. 60 diplomat ise sınır dışı edilecek.

Russland US-Konsulat in Sankt Petersburg (picture-alliance/dpa/TASS/P. Kovalev)

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, St. Petersburg'daki ABD konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı. Lavrov ABD'li 60 diplomatın da sınır dışı edileceğini söyledi. Diplomatların 5 Nisan'a kadar ülkeden ayrılması bekleniyor. 

ABD Büyükelçisi'nin "misilleme kurallarından" haberdar edildiğini belirten Lavrov, bu kuralın karşı tarafla aynı sayıda diplomatın sınır dışı edilmesini ve St. Petersburg'daki konsolosluğu kapatma kararını içerdiğini söyledi. 

ABD iki gün öne Seattle'daki Rusya konsolosluğunun kapatılmasını ve 60 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararın vermişti. Rusya buna sert karşılık verileceğini açıklamıştı. 

Russland Sergei Lawrow ARCHIV (Getty Images/AFP/J. Makovec)

Sergey Lavrov

Lavrov ayrıca, Rus diplomatları sınır dışı eden diğer ülkelere de "kısasa kısas" yapılacağını söyledi. Lavrov Rusya'nın kararlarının, ABD ve İngiltere'nin attığı kabul edilemez adımlara tepki olarak alındığını söyledi. Dışişleri Bakanı, İngiltere'yi"herkesi Rusya karşıtı bir rotaya girmeye zorlamakla" suçladı. 

58 diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi

Lavrov'un açıklamalarının yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanlığı kararla ilgili yaptığı duyuruda, 58 ABD'li diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi. St. Petersburg konsolosluğunun iki gün içinde faaliyetlerine son vereceğini açıklayan Bakanlık, haklarında sınır dışı kararı verilen ABD'li diplomatların 5 Nisan'a kadar ülkeyi terk etmesi gerektiğini ilan etti. 

Rusya'nın ABD'ye yaptığı misilleme kararı, İngiltere ile Moskova arasında başlayan ajan krizinde, birçok NATO ve AB üyesi ülkenin Rusya'ya karşı tavır alarak başkentlerinde görevli Rus diplomatları sınır dışı edeceklerini açıklamasının ardından geldi. 

Eski ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesi olayından Rusya sorumlu tutuluyor. Moskova ise iddiaları reddediyor. 

AP,DW/GY,BÖ
© Deutsche Welle Türkçe

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