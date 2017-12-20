Rusya: PYD Soçi'ye davet edilmeyecek

Rusya, Ocak ayı sonunda yapılacağı açıklanan ve Suriye'deki tüm etnik grupların katılımı hedeflenen toplantıya PYD'nin katılımıyla ilgili haftalardır yaşanan bilmeceye son noktayı koydu.

Associated Press'in Rus İnterfaks ajansından aktardığı habere göre, Rusya'nın Astana görüşmelerindeki baş müzakerecisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye tarafından terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olarak görülen PYD'nin Soçi'deki Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet edilmeyeceğini söyledi.

Buna karşın çok sayıda Kürt temsilcinin kongreye katılacağını belirten Lavrentyev, İnterfaks'a yaptığı açıklamada, "Kürtleri kapsamlı bir şekilde temsil ettirmeye çalıştık ancak bir yandan da bu durumun Türk muhataplarımızı rahatsız etmeyeceğinden emin olmak istedik" dedi.

Rus yetkili, tam katılımcı listesinin ise Türkiye ve İran ile yapılacak görüşmelerden sonra tamamlanacağını sözlerine ekledi. Lavrentyev, görüşmelerin ilk gününde yaptığı açıklamada, katılımcı listesi konusundaki istişarelerin üç hafta kadar sürebileceğini söylemişti.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin düzenlenmesi için daha önce yapılan girişimler, katılımcıların belirlenmesi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Rusya'nın Ekim ayı sonunda kongreye PYD'yi de davet etmesi, Ankara'nın tepkisine neden olmuştu. Bu nedenle kongre ileri bir tarihe ertelenirken, PYD'nin tekrar davet edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini korumuştu.

Tartışmalı kongrenin tarihi belli oldu

Rusya'nın Soçi kentinde yapılması planlanan kongrenin tarihi ise Astana'da Ankara, Moskova, ve Tahran'ın himayesinde gerçekleşen görüşmelerde belli oldu. Astana'da iki gün süren görüşmelerin ardından yayımlanan ortak açıklamada, kongrenin 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Rusya lideri Putin, Kasım ayında Erdoğan ve Ruhani'yi Soçi'de ağırlamıştı.

Açıklamada, Suriye'de barış sağlanması için yeni bir girişim olarak görülen kongreye "Suriye toplumunun tüm kesimlerinin katılacağı" belirtildi. Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran'dan yetkililerin, "bu amaçla kongre öncesi 19-20 Ocak'ta bir araya gelerek özel bir hazırlık toplantısı gerçekleştireceği" açıklandı.

Üç ülke ayrıca, Suriye'deki mayınların temizlenmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varırken, tutuklu değişimine dair bir anlaşma sağlanması için çalışma grubu kurulmasına karar verdi.

Erdoğan-Putin görüşmesi

Soçi'de yapılacak kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde de ele alındı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, iki lider Astana'daki sekizinci tur müzakerelerinin, Soçi'deki kongreye zemin hazırlayacağını ümit ettiklerini belirtti.

Putin, Kasım'da Soçi'de bir araya geldiği Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmelerde söz konusu kongreyle ilgili planı masaya yatırmıştı. Rus lider üçlü zirveden bir gün önce de yine Soçi'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmüştü.

Moskova, Soçi'de yapılması planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'nde Suriye'nin yeni anayasasının çerçevesinin çizilmesini ve muhtemel siyasi reformların ele alınmasını ümit ettiğini duyurmuştu.

Hem Rusya hem de Esad'ın destek verdiği kongre planına Suriyeli muhalifler temkinli yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler ise Suriye konusundaki tüm uluslararası girişimlerin, Cenevre'de kendi himayesinde ilerleyen barış sürecini destekleyecek nitelikte olmasını istiyor.

AP/AFP/Reuters,CÖ/BK

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