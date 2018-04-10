Rusya KSYÖ'nün Skripal raporunu reddetti

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KYSÖ), Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızına yönelik Mart ayında gerçekleştirilen kimyasal saldırıyla ilgili incelemelerini tamamladı. KSYÖ, "zehirli kimyasalın mahiyetine dair İngiltere tarafından elde edilen bulguları doğruladığını" duyurdu.

Lahey merkezli örgüt, söz konusu kimyasalın "yüksek saflığa" sahip olduğunu belirtti ancak maddenin adı ya da kaynağıyla ilgili açıklama yapmadı.

İngiltere saldırıda geçmişte Sovyetler Birliği'nde üretilen Noviçok türü sinir gazı kullanıldığını belirterek eski çifte ajanın zehirlenmesinin arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etmişti. Rusya ise suçlamaları kesin dille reddetmişti. Ardından Rusya ile Batılı devletler arasında yaşanan diplomatik kriz çerçevesinde iki taraftan onlarca diplomat sınır dışı edilmişti.

KSYÖ, İngiltere'nin talebiyle başlattığı incelemede saldırının gerçekleştiği Salisbury kentinden topladığı örnekleri dört ayrı laboratuvarda test etti. İnceleme sonrası hazırlanan raporun kamuoyuna açıklanan özetinde, "KSYÖ tarafından belirlenmiş laboratuvarların KSYÖ ekiplerince toplanmış çevresel ve biyomedikal örnekler üzerinde yaptığı incelemenin sonuçları, Salisbury'de kullanılan ve üç kişinin ağır yaralanmasına yol açan zehirli maddenin varlığını doğrulamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Rusya'dan tepki

Ancak Rusya, KSYÖ'nün açıkladığı sonuçları kabul etmediğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, KSYÖ'nün olay yerinden aldığı numunelerin Rus uzmanlarca da incelenmesine izin verilmediği sürece söz konusu olayla ilgili "hiçbir sonuca inanmayacaklarını" söyledi.

Zaharova, "Bu numuneler kimden, nasıl ve hangi şartlarda aldığına dair hiçbir bilgi yok. Bu açıklama Rus uzmanlarda istifhamlar yarattı ve tabii ki daha detaylı bir analiz ihtiyacı doğurdu" dedi.

Zaharova, açıklanan raporu İngiltere'nin Rusya'nın itibarını sarsmak için sürdürdüğü operasyonun bir parçası olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

Rapor BM Güvenlik Konseyi'ne taşınıyor

İngiltere, KSYÖ tarafından açıklanan raporun önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alınacağını duyurdu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Güvenlik Konseyi'ndeki toplantının büyük olasılıkla Çarşamba günü olacağını belirtti. Pierce, İngiltere'nin talebiyle gerçekleştirilecek toplantıda üye ülkelerin son gelişmeler konusunda bilgilendirileceğini, herhangi bir karar alınmasının planlanmadığını ifade etti.

Sergey Skripal ve kızı 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentindeki bir alışveriş merkezinin dışındaki bir bankta bilinçsiz vaziyette bulunmuştu. Babası Sergey Skripal ile birlikte sinir gazı saldırısına uğrayan 33 yaşındaki Yulia Skripal'ın hastaneden bu hafta başında taburcu edilerek güvenli bir yere götürüldüğü açıklanmıştı. Hayati tehlikeyi atlatan Sergey Skripal'ın ise Salisbury'de kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor.

DW,AFP,rtr/SSB,BK,CÖ,HS

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