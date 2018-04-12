Rusya: KSYÖ uzmanları Duma'ya Çarşamba girecek

Rusya Savunma Bakanı İgor Kirilov Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlediği basın toplantısında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) uzmanlarının Suriye'nin Duma kentine Çarşamba günü gireeğini söyledi.

ABD'nin KSYÖ Daimi Temsilcisi Ken Ward, "Anladığımız kadarıyla Ruslar saldırı bölgesine gitmiş olabilir. KSYÖ araştırma misyonunun etkin bir soruşturma yapma çabasına engel olma niyetiyle delillerin karartılmış olabileceğinden endişe duyuyoruz" dedi.

KSYÖ uzman heyeti Cumartesi günü başkent Şam'a ulaşmış ancak heyetin 7 Nisan tarihinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen Duma'ya girişine izin verilmemişti. KSYÖ'nün İngiliz delegasyonu, Twitter hesabı üzerinden "Rusya ve Suriye Duma'ya giriş izni vermedi. Serbest erişim son derece önemli. Rusya ve Suriye işbirliği yapmak zorunda" diye yazmıştı.

KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü

Üzümcü: Güvenlik gerekçe gösterilmiş

KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü de "Şam'daki hazırlık toplantılarına katılan Suriyeli ve Rus yetkililer, soruşturma ekibine bölgeye nakil gerçekleştirilmeden önce hâlâ üzerinde çalışılması gereken ve henüz askıda olan güvenlik konuları bulunduğu bilgisini vermişler" dedi. Üzümcü, Suriyeli yetkililerin bu esnada ekibe Şam'da 22 görgü tanığıyla mülakat yapmayı önerdiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ülkesinin delil kararttığı yönündeki iddiayı reddetti. BBC'ye bir mülakat veren Lavrov, "Rusya'nın bölgede herhangi bir oynama yapmadığı konusunda size güvence verebilirim" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov da Rusya'nın uluslararası soruşturmanın yapılmasına engel olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Riyabkov haftasonu ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen hava saldırılarını kastederek soruşturmaya "Büyük Britanya ile bir grup başka ülkenin yasadışı silahlı eyleminin" engel olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov

Riyabkov bu saldırıların bir sonucu olarak Birleşmiş Milletler güvenlik bölümünde KSYÖ uzmanlarına söz konusu bölgeye giriş izni verip vermeme konusunda bir anlaşma eksikliği yaşandığını söyledi.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal El Mekdad, hükümet yetkililerinin uzman heyetle bir araya geldiğini doğruladı. Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre El Mekdad, "Uzmanlar Suriye hükümetinin talebi üzerine üç gündür Suriye'deydi ve iki taraf arasında işbirliğinin tartışıldığı birkaç toplantı yapıldı" dedi.

Duma'da kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere Cumartesi günü ortak operasyonla Suriye'deki çeşitli hedefleri vurmuştu.

AFP,dpa/EC,CÖ

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