Rusya İngiltere'nin soruşturmasına destek olmak istiyor

Rusya, eski çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere'nin yürüttüğü soruşturmaya dahil olmak istiyor. Rusya'daki soruşturma komitesi Perşembe günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin soruşturmasına destek olmak için Londra'dan talepte bulunacaklarını bildirdi.

Eski ajan Skripal ve kızı Yulya'nın, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde kimyasal gaz ile zehirlendikleri tespit edilmişti. İngiltere Skripal'e yönelik saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutuyor, Moskova ise iddiaları reddediyor.

Skripal, Moskova'nın sırlarını İngiltere'ye satmaktan 2006'da Rusya'da hapse girmiş, 2010 yılındaki casus değişiminde İngiltere'ye taşınmıştı.

Olayla ilgili araştırmalarına devam eden İngiltere polisi, zehirlenme olayında bir bankta baygın halde bulunan Skripal ve kızının, kimyasal maddeye evlerinin önünde maruz kaldığını belirledi. İngiltere polisinden terörle mücadele birimi yetkilisi Dean Haydon, Noviçok adı verilen toksik maddenin Skripal'ın evinin kapısına bırakıldığını baba ve kızın maddeyle ilk önce burada temas ettiğini söyledi.

Birçok NATO ve AB üyesi ülkenin de İngiltere'ye destek vermesiyle, olay Soğuk Savaş döneminden bu yana Rusya ile Batı arasında yaşanan en büyük diplomatik gerilime dönüştü. İngiltere'nin yanı sıra en az 24 ülke başkentlerinde görevli Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. Ayrıca NATO da İttifak'ta görev yapan yedi Rus diplomatın akreditasyonlarını iptal edildiğini açıkladı. İngiltere'den iddialarını ispatlamasını isteyen Rusya da misilleme olarak Moskova’daki 23 İngiliz diplomatın sınır dışı edileceğini ilan etmişti.

rtr,dpa/GY,BÖ

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