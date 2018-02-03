Rusya enkaza ulaşmak için Türkiye ile temasta | DÜNYA | DW | 07.02.2018

Moskova, Suriye'de düşürülen ve muhaliflerin kontrolündeki bölgede kalan savaş uçağının enkazına ulaşmak için Türkiye ile görüştüklerini açıkladı.
Rusya'nın İnterfaks haber ajansı Moskova yönetiminin, Suriye'nin İdlib bölgesine düşürülen savaş uçağının enkazına ulaşmak için Türkiye ile görüşme hâlinde olduğunu bildirdi. Ajansın haberi, Rusya parlamentosu savunma komisyonu başkanı Vladimir Şamanov'un açıklamalarına dayandırılıyor.
Salı günü, düşürülen uçağın pilotu Roman Fillipov'un cenazesinin Türkiye'nin devreye girmesiyle kendilerine teslim edildiğini açıklayan Kremlin yönetimini, Su-25 tipi uçağın enkazını da bölgeden çıkarabilmek için Ankara'dan destek beklediklerini açıklamıştı.
İdlib'de operasyona katılan Rus uçağı Cumartesi günü füzeyle düşürülmüş, saldırıyı Heyet Tahrir Şam örgütü üstlenmişti. Pilot, paraşütle atlamayı başarsa da girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.
Rusya İdlib'deki savunma hattını güçlendiriyor
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki askeri üslerinde savunma hatlarını güçlendirdiklerini açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin henüz gözlem noktası tesis etmeyi tamamlamadığı, "çatışmasızlık bölgesi" İdlib'deki durumun takip edildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir konvoy, Astana anlaşması çerçevesinde Suriye'de "çatışmasızlık bölgesi" ilan edilen İdlib'de ateşkesi denetlemek amacıyla, Pazartesi günü gözlem noktası kurmak üzere bölgeye geçmişti.
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Astana'da çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib ve doğu Guta'da Suriye ve Rus jetlerinin hava saldırılarında en az 70 sivilin öldüğü bildirildi. BM, çatışmasızlık bölgelerinin saçmalığa dönüştüğü uyarısı yaptı. (07.02.2018)
Moskova, Suriye'de düşürülen Rus uçağını kullanan pilotun cenazesinin Türkiye'nin yardımıyla kendilerine teslim edildiğini açıkladı. Rusya, uçağın enkazını almak için de Ankara'dan destek bekliyor. (06.02.2018)