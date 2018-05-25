Rusya Dışişleri Bakanından Pyongyang'a sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında 12 Haziran'da yapılması planlanan zirve hazırlıkları sürerken Kim Rusya ile yakınlaşma sinyalleri verdi. Kuzey Kore lideri beklenmedik bir şekilde Perşembe günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başkent Pyongyang'da bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan videoya göre, Kim görüşmede Moskova'yı överek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ABD'nin hegemonyasına karşı göstermiş olduğu direnişe büyük saygı duyduğunu” belirtti.

Lavrov Kim'i Rusya'ya davet etti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Kim'i Rusya'ya davet etti. Lavrov, görüşmede Rusya'nın Kore Yarımadası'nda barış, istikrar ve refahın sağlanmasına yardım etmek istediği mesajını verdi. Lavrov, Kuzey ve Güney Kore arasındaki yakınlaşmayı da memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

ABD ile Kuzey Kore arasında düzenlenmesi planlanan olası zirveden büyük beklentilerin olmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulunan Lavrov, herşeyin bir an önce hallolması isteğine karşı koyulması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılması planlanan zirve öncesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Pyongyang'ı ziyaret etmesi Moskova'nın Kuzey Kore sorununun çözümünde etkin bir rol oynamak isteğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Trump-Kim zirvesine hazırlıklar

Trump ve Kim arasında 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirvenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini korumasına rağmen, zirve için diplomatik hazırlıklar da sürüyor. Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore tarafından gönderilen baş müzarekereci Kim Yong Chol ile görüşmelerde bulundu. ABD Başkanı Trump, Pompeo ile Kim arasında yürütülen görüşmelerde "çok iyi” ilerleme sağlandığını belirtti. Trump, Cuma günü Washington'a geçecek olan heyetin Kuzey Kore lideri Kim'in kendisine gönderdiği mektubu sunacağını kaydetti.

dpa,AFP/JD,BK

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