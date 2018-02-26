 Rusya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi′nden çekilmeyi düşünüyor | DÜNYA | DW | 01.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Rusya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilmeyi düşünüyor

Rus haber ajansi RIA, Moskova'nın AİHM ile işbirliğine son verme seçeneğini değerlendirdiğini duryudu. Rusya, 2017'de hakkında en fazla başvuru yapılan ikinci ülke olmuştu.

Europaeischer Gerichtshof für Menschenrechte Strassburg (picture-alliance/dpa/w.Rothermel)

Rus haber ajansı RIA Moskova'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilmeyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile işbirliğine son vermeyi düşündüğünü açıkladı.

Habere kaynak olarak ismi açıklanmayan hükümet görevlileri verildi. Moskova'nın bu seçeneği değerlendirmesinin gerekçesi olarak ise Strasbourg merkezli mahkemenin almış olduğu kararların çoğunun Rusya'nın çıkarlarına ters düşmesi gösterildi.

Rusya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hakkında en fazla başvuru yapılan ülkeler sıralamasında 2017 yılında ikinci sırada yer almıştı. AİHM'e Rusya'dan yapılan başvuru sayısı 7 bin 747 olmuştu. Rusya 2017'de AİHM'in hakkında en fazla karar açıkladığı ülke olmuştu. Mahkeme Rusya ile ilgili bir yılda 305 karar aldı.

Rusya 2015 yılında anayasa ile çelişmesi durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını geçersiz kılacak bir yasa çıkarmıştı. Bu karar, AİHM'in Rus Federal Güvenlik Servisi'ne yönelik aldığı bir kararın ardından gelmişti. Mahkeme, bir Rus vatandaşının cep telefonu konuşmalarını gizli olarak dinlemekle suçlanan servisin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğine hükmetmişti.

DW,rtr/ÖA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Kurden und die Syrien-Krise

Salih Müslim'in Türkiye'ye iadesi mümkün mü? 26.02.2018

Çekya'da gözaltına alınan PYD'nin eski eş başkanı Salih Muslim'in Türkiye'ye iadesi Avrupa sözleşmeleri çerçevesinde mümkün mü? Kayhan Karaca'nın haberi.

Deniz Yücel, Demonstration gegen in der Türkei inhaftierte Journalisten

Deniz Yücel: Bir krizin satır başları 16.02.2018

Türkiye'de bir yılı aşkın süredir cezaevinde olan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Peki, son bir yılda neler yaşandı?

Europäischer Gerichtshof für Menschenreche

AİHM’nin 2017 bilançosu açıklandı 25.01.2018

Türkiye 2017 yılını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde hakkında en fazla dava başvurusu olan üçüncü ülke olarak tamamladı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

USA Gottesdienst mit Waffen (picture-alliance/AP Photo/J. Larma)

ABD'deki kilisede silahlarla ayin

ABD'de 17 kişinin öldüğü okul saldırısının ardından başlayan bireysel silahlanma eylemleri sürerken, bir kilise silahlarla katılıma izin verilen bir ayin düzenledi. Silahlanma karşıtı bir grup ayini protesto etti.  

FOTO-GALERİ

Man carrying wounded man in eastern Ghouta (picture-alliance/dpa/AP/Syrian Civil Defense White Helmets)

Fotoğraflarla Doğu Guta’daki saldırılar

DW, muhaliflerin elindeki son yerleşimlerden birisi olan Doğu Guta’daki yıkımı mercek altına aldı. 