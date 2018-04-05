 Rusya: ABD’nin yaptırımlarına yanıtımız sert olacak | DÜNYA | DW | 07.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Rusya: ABD’nin yaptırımlarına yanıtımız sert olacak

Rusya’dan ABD'nin yaptırım kararına tepki gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada yaptırımlara "sert bir yanıt" vereceklerini söyledi.

default

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptırımları ''Rusya karşıtı bir saldırı'' olarak nitelendirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletme kararına sert bir yanıt vereceklerini açıkladı. Moskova'dan yapılan açıklamada ''Rusya karşıtı bir saldırı'' olarak nitelendirilen bu ve benzeri yaptırımların yanıtsız bırakılmayacağının altı çizilerek, ''Rusya'nın bu tür yaptırımlar yoluyla benimsediği rotadan çıkarılmasına asla izin vermeyeceği'' vurgulandı. ''Washington, özel mülkiyete ve başkalarının parasına el koymanın hırsızlık anlamına geldiğini unutuyor'' denilen açıklamada, ''ABD'nin rakiplerini küresel piyasadan silmek için idari yöntemlere başvurduğu'' ifade edildi.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği de ''iki ülke arasındaki ilişkilere vurulmuş yeni bir darbe'' olarak nitelediği yaptırımların ''Rus halkını hedef aldığını ve toplumu bölmeyi amaçladığını'' açıklamıştı.

Washington, Cuma günü Rus hükümet yetkilieri, şirketleri ve yöneticilerine yönelik yaptırımlar listesini genişleterek, yedi Rus oligark, 17 hükümet yetkilisi ve 12 şirket hakkında daha yaptırım kararı almıştı.

ABD'li yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresini hedef alan yaptırımların Rusya'nın tek bir eylemine yönelik olmadığını, bu kararın ''hükümetin dünya çapında giderek artış gösteren zararlı faaliyetlerinin tamamı'' gözetilerek alındığını kaydetmişti.

Yaptırım listesinde Rus devletine bağlı enerji kuruluşiu Gazprom'un yanı sıra devlete ait bir silah şirketi ve iştirak bankası da bulunuyor.

Washington'un yaptırım kararının açıklanmasının ardından Rus Interfax ajansına konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, ''hükümetin, yaptırımlardan etkilenecek devlete ait şirketlere ek destek sağlayacağını'' söylemişti.

DW,AFP/SÖ,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD'den Putin'in çevresine yaptırım

ABD, yedi Rus oligark, 17 hükümet yetkilisi ve 12 şirketi yaptırım listesine aldı. Listede Gazprom CEO'su Miller de bulunuyor. (06.04.2018)  

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

ABD'nin aralarında Putin'e yakın isimlerin de olduğu Rus oligarklara yönelik yaptırımlar getirmeye hazırlandığı bildirildi. (05.04.2018)  

Benzer içerik

Vietnam Apec-Gipfel US-Präsident Donald Trump und Wladimir Putin

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı 05.04.2018

ABD'nin aralarında Putin'e yakın isimlerin de olduğu Rus oligarklara yönelik yaptırımlar getirmeye hazırlandığı bildirildi.

Putin und Gazprom CEO Alexei Miller

ABD'den Putin'in çevresine yaptırım 06.04.2018

ABD, yedi Rus oligark, 17 hükümet yetkilisi ve 12 şirketi yaptırım listesine aldı. Listede Gazprom CEO'su Miller de bulunuyor.

G20 Gipfel in Hamburg | Putin & Trump

Kremlin: Trump Putin’i Washington'a davet etti 02.04.2018

Kremlin’den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın Putin’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sırasında Rus mevkidaşını Washington’a davet ettiği belirtildi. Beyaz Saray iki liderin buluşma planını doğruladı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Doppelagent Sergei Skripal (picture-alliance/Globallookpress)

Sergey Skripal hayati tehlikeyi atlattı

Eski çifte ajan Skripal’in sinir gazı ile uğradığı saldırının ardından hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. The Times gazetesi, saldırıda kullanılan sinir gazının Rusya kaynaklı olduğunu iddia etti.  

FOTO-GALERİ

Ostereier und Hasen

Paskalya gelenekleri

Paskalya gelenekleri 