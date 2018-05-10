 Rusya: ABD ve Ürdün ile Suriye toplantısı planlanıyor | DÜNYA | DW | 29.05.2018

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DÜNYA

Rusya: ABD ve Ürdün ile Suriye toplantısı planlanıyor

Suriye'de rejimin askeri operasyon yapmak için hazırlıklarını tamamladığı iddia edilen Dera bölgesiyle ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Rusya, bölge konusunda ABD ile temasta olduğunu duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera bölgesine rejim güçleri tarafından askeri operasyon düzenleneceğine dair haberlerin ardından açıklamada bulunan Moskova, Washington ve Amman ile temas halinde olduklarını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, birbirinden farklı birçok silahlı grubun konuşlandığı bölge konusunda "Ürdünlüler ve Amerikalılarla temasların sürdüğünü" belirterek "Ortaklarımızla uygun bir düzeyde üçlü bir toplantı düzenlenmesi fikrini destekliyoruz. Ne kadar erken o kadar iyi" dedi.

Suriye'de Dera'yı da kapsayan güneybatı bölgesi ABD'yi yakından ilgilendiyor. Bölge geçen yıl ABD, Rusya ve Ürdün'ün garantörlüğünde "çatışmasızlık bölgesi" ilan edilmiş, böylece İsrail sınırı yakınlarındaki bu bölgede çatışmalar büyük ölçüde sonlandırmıştı. ABD geçen Cumartesi de bölgedeki ateşkes anlaşmasının Esad rejimi tarafından ihlal edilmesi durumunda "ciddi önlemler" alacağı uyarısında bulunmuştu.

"Hazırlıklar tamamlandı"

Dera'nın yaklaşık yüzde 30'u rejim ve beraberindeki güçlerin kontrolünde. Geri kalanı ise aralarında IŞİD'e bağlı küçük bir grubun da olduğu çeşitli fraksiyonlar tarafından kontrol ediliyor.

Suriye'nin Dera kentinden bir fotoğraf

Suriye'nin Dera kentinde Haziran 2017'de çekilen bir fotoğraf

Adının açıklanmaması kaydıyla Reuters'a konuşan Esad yanlısı bir komutan, Suriye ordusunun Dera operasyonu için hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Dera'daki bir muhalif komutan ise bölgede bu doğrultuda herhangi bir hareketlilik olmadığını belirterek rejimi psikolojik savaş yürütmekle suçladı. Muhalif komutan buna karşın savunma hazırlıklarını yaptıklarını sözlerine ekledi.

Rusya: Sadece Suriye ordusu kalmalı

İsrail başta sınır bölgesi olmak üzere tüm Suriye'deki İran destekli güçlerin ayrılmasını istiyor. Esad rejiminin İran'la birlikte en büyük destekçilerinden olan Rusya da Suriye'nin Ürdün ve İsrail sınırlarında sadece Suriye ordusu askerlerinin bulunması gerektiğini ifade etti. Açıklama Pazartesi günü Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından yapıldı. Lavrov, "Suriye'nin güneybatısında çatışmasızlık bölgesi oluşturan anlaşma başından beri, Suriyeli olmayan güçlerin, ülkenin bu bölgesinden çekilmesini öngörüyordu" dedi.

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin de geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Suriye'de siyasi süreç başlatmanın, ülkedeki tüm yabancı askeri güçlerin çekilmesi anlamına geleceğini söylemişti.

AFP,rtr/CÖ,BK
© Deutsche Welle Türkçe

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