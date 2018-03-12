Rusya: ABD Şam′a saldırı planlıyor | DÜNYA | DW | 13.03.2018

ABD'yi Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı planlamakla suçlayan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, bu tür bir saldırıya askeri karşılık verileceği tehdidinde bulundu.

Doğu Guta'daki silahlı muhaliflerin sivillere yönelik bir kimyasal saldırı düzenleyeceği ve suçun Suriye ordusuna atılacağı yönündeki planlara dair ellerinde "güvenilir" bilgiler bulunduğunu söyleyen Gerasimov, ABD'nin de bunu bahane ederek Şam'da hükümet binalarının bulunduğu bölgeyi bombalamayı planladığını savundu.

Şam'daki söz konusu bölgede Rus askeri danışmanları, askeri polisi ve ateşkes gözlemcilerinin bulunduğuna dikkat çeken Gerasimov, "Rus görevlilerin hayatlarına yönelik bir tehdit durumunda Rus silahlı kuvvetlerinin misilleme önlemleri alacağını" söyledi.

Rusya daha önce de Suriye'deki muhaliflerin Doğu Guta'da kimyasal saldırı hazırlığında olduğunu, bu saldırıların Suriye rejimine yönelik suçlamalarda kullanılacağı iddiasında bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford'ı telefonla aradığı ve görüşmede Doğu Guta'daki durumun ele alındığı bildirildi.

AP,rtr/BK,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe