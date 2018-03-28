Rusya 23 ülkenin diplomatlarını sınır dışı ediyor

Eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızına zehirle düzenlenen saldırının ardından Rusya ile Batı arasında başlayan gerginlik tırmanıyor. Rusya, Skripal olayında İngiltere’ye destek veren ülkelerin diplomatlarını sınır dışı etme kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü öğleden sonra yapılan açıklamada, 23 ülkenin diplomatlarının sınır dışı edilmesine karar verildiği bildirildi. Buna göre, Almanya, Avustralya, Arnavutluk, Danimarka, İrlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Makedonya, Moldova, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Ukrayna, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Çekya, İsveç ve Estonya’nın diplomatları "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü daha önce yapılan açıklamada ise Skripal olayında İngiltere ile dayanışma göstererek, Rusya’ya karşı dostça olmayan bir tutum izleyen ülkelerin büyükelçilerine yazılı nota verildiği ve Rusya’nın alacağı karşı önlemler konusunda bilgilendirildikleri belirtilmişti.

Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Rüdiger von Frisch

Dört Alman diplomat sınır dışı edilecek

Rusya Almanya’ya misilleme olarak dört Alman diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, dört Alman diplomattan Rusya’yı terk etmeleri istendiğini duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya’nın kararını “Moskova’dan gelen bu haber bizi şaşırtmadı” sözleriyle değerlendirdi. Maas, yaptığı yazılı açıklamada, “Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararını düşünmeden almadık. Skripal olayına ilişkin tepkimiz siyasi bir mesaj olarak gerekli ve ölçülüydü” dedi. Maas, Rusya ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Skripal ve kızına sinir gazı ile düzenlenen saldırıdan Rusya’yı sorumlu tutan İngiltere, Moskova’ya yönelik yaptırımlar kapsamında 23 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti. İngiltere ile dayanışma gösteren 26 ülke, toplam 150 Rus diplomatı sınır etme kararı almıştı. Almanya da, dört Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Misilleme olarak Batılı diplomatlar sınır dışı ediliyor

Hollanda Büyükelçisi Renée Jones-Bos, Rusya Dışişleri Bakanlığı’daki görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Hollandalı iki diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

Rusya, Çekya’dan da üç diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi. Çekya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’da görevli üç Çek diplomat ve ailelerine ülkeyi terk etmeleri için bir hafta süre tanındığı belirtildi.

İspanyol kamu televizyonu RTVE, Moskova’nın iki İspanyol diplomatı sınır dışı edeceğini duyurdu.

Norveç kamu televizyonu NRK, Oslo’nun bir Rus diplomatı sınır dışı etmesine misilleme olarak Moskova’nın Norveç’li bir diplomatı sınır edeceğini aktardı. Norveç Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Rusya’nın kararını “gerekçesiz” olarak nitelendirdi.

Rusya, bir İrlandalı ve bir Hırvat diplomatın da ülkeyi terk etmesini istedi.

İngiltere’ye yeni talepler sunuldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi Laurie Bristow’un da bakanlığa çağrıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, Londra’dan Rusya’da görevli İngiliz diplomatların sayısının İngiltere’deki Rus diplomatların sayısı ile eşitlenecek şekilde azaltılması istendi. Ancak bu sayı hakkında bilgi verilmedi.

Kremlin: Diplomatik savaşı biz başlatmadık

Moskova diplomatların sınır dışı edilmesine misilleme olarak, 23 İngiliz diplomatın ülkeyi terk etmesini istemişti. Rusya’dan Perşembe günü de St. Petersburg’daki ABD Başkonsolosluğu’nun kapatılacağını ve 60 diplomatın sınır dışı edileceğini açıklaması gelmişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Cuma günü yaptığı açıklamada, “Rusya’nın diplomatik bir savaş başlatmadığını” söyledi. Peskov, Rusya’nın “düşmanca ve yasa dışı” eylemler karşısında “misilleme” yapmaya mecbur kaldığını ifade etti. Peskov, Moskova’nın Batı ile “iyi ilişkiler ve diyalogdan” yana olduğunu dile getirdi.

Sergey Skripal ve kızı Yulya

Yulya Skripal’in sağlık durumu iyiye gidiyor

Moskova'nın sırlarını İngiltere’ye satmaktan hapse giren eski Rus ajanı Skripal, 2010 yılındaki iki ülke arasında yapılan casus takasında İngiltere'ye taşınmıştı. İngiltere'nin Salisbury şehrinde yaşayan Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulya, 4 Mart Pazar günü kentteki bir alışveriş merkezinin dışındaki bir bankta baygın halde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmışlardı.

Salisbury Hastanesi’nden Perşembe günü yapılan açıklamada, Yulya Skripal’in sağlık durumunda iyileşme kaydedildiği ve artık hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmişti.

DW, AFP,Reuters,dpa/JD,BÖ

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