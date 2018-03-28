 Rusya 23 ülkeden 59 diplomatı sınır dışı edecek | AVRUPA | DW | 30.03.2018
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AVRUPA

Rusya 23 ülkeden 59 diplomatı sınır dışı edecek

Rusya, Skripal krizinde İngiltere’ye destek veren 23 ülkeden 59 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Rusya’da görevli dört Alman diplomatın da sınır dışı edileceği bildirildi.

Russland Deutsche Botschaft in Moskau (picture-alliance/dpa/S. Fadeichev)

Moskova'daki Almanya Büyükelçiliği

Eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızına zehirle düzenlenen saldırının ardından  Rusya ile Batı arasında başlayan gerginlik tırmanıyor. Rusya, Skripal krizinde İngiltere’ye destek veren 23 ülkeden toplam 59 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. 

Almanya, Avustralya, Arnavutluk, Danimarka, İrlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Makedonya, Moldova, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Ukrayna, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Çekya, İsveç ve Estonya’nın diplomatları "istenmeyen kişi" ilan edildi. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü daha önce yapılan açıklamada ise Skripal olayında İngiltere ile dayanışma göstererek, Rusya’ya karşı dostça olmayan bir tutum izleyen ülkelerin büyükelçilerine yazılı nota verildiği ve Rusya’nın alacağı karşı önlemler konusunda bilgilendirildikleri belirtilmişti. 

Dört Alman diplomat sınır dışı edilecek

Rusya Almanya’ya misilleme olarak dört Alman diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, dört Alman diplomattan Rusya’yı terk etmeleri istendiğini duyurdu. 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya’nın kararını “Moskova’dan gelen bu haber bizi şaşırtmadı” sözleriyle değerlendirdi. Maas, yaptığı yazılı açıklamada, “Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararını düşünmeden almadık. Skripal olayına ilişkin tepkimiz siyasi bir mesaj olarak gerekli ve ölçülüydü” dedi. Maas, Rusya ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi. 
Skripal ve kızına sinir gazı ile düzenlenen saldırıdan Rusya’yı sorumlu tutan İngiltere, Moskova’ya yönelik yaptırımlar kapsamında 23 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti. İngiltere ile dayanışma gösteren 26 ülke, toplam 150 Rus diplomatı sınır etme kararı almıştı. Almanya da, dört Rus diplomatı sınır dışı etmişti. 

Russland Rüdiger von Fritsch deutscher Botschafter

Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Rüdiger von Frisch

AB ülkelerinden toplam 33 diplomata sınır dışı

Rusya, hangi ülkeden kaç Rus diplomat sınır dışı edildiyse, aynı sayıda Batılı diplomatten ülkeyi terk etmesini istedi. Buna göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden toplam 33 diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildi. Dört Alman diplomatın yanı sıra Fransa ve Polonya’dan dörder diplomatın da ülkeyi terk etmesi istendi. 

Çekya ve Litvanya’nın üçer diplomatı ile İspanya, İtalya, Hollanda ve Danimarka’nın ikişer diplomatının sınır dışı edileceği kaydedildi. 
İrlanda, Estonya, Letonya, İsveç, Romanya, Finlandiya ve Hırvatistan’ın ise birer diplomatı Rusya’yı terk edecek. Daha önce birer Rus diplomatı sınır dışı eden AB üyeleri Macaristan ve Belçika’ya yönelik yaptırımlar ise henüz açıklanmadı. 

AB üyesi olmayan Ukrayna’nın 13 diplomatının sınır dışı edilmesine karar verdi. Kanada’nın dört, Moldova’nın üç, Avustralya ve Arnavutluk’un iki, Makedonya ve Norveç’in ise birer diplomatının sınır dışı edileceği belirtildi. Gürcistan ve Karadağ’a yönelik yaptırımlar konusunda henüz karar alınmadı. 

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İngiltere’ye yeni talepler sunuldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi Laurie Bristow’un da bakanlığa çağrıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, Londra’dan Rusya’da görevli İngiliz diplomatların sayısının İngiltere’deki Rus diplomatların sayısı ile eşitlenecek şekilde azaltılması istendi. Ancak bu sayı hakkında bilgi verilmedi. 

Moskova diplomatların sınır dışı edilmesine misilleme olarak, 23 İngiliz diplomatın ülkeyi terk etmesini istemişti. 

Rusya’dan Perşembe günü de St. Petersburg’daki ABD Başkonsolosluğu’nun kapatılacağını ve 60 diplomatın sınır dışı edileceğini açıklaması gelmişti. 

Kremlin: Diplomatik savaşı biz başlatmadık

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Cuma günü yaptığı açıklamada, “Rusya’nın diplomatik bir savaş başlatmadığını” söyledi. Peskov, Rusya’nın “düşmanca ve yasa dışı” eylemler karşısında “misilleme” yapmaya mecbur kaldığını ifade etti. Peskov, Moskova’nın Batı ile “iyi ilişkiler ve diyalogdan” yana olduğunu dile getirdi. 

Doppelagent Sergei Skripal und Tochter

Sergey Skripal ve kızı Yulya

Yulya Skripal’in sağlık durumu iyiye gidiyor

Moskova'nın sırlarını İngiltere’ye satmaktan hapse giren eski Rus ajanı Skripal, 2010 yılındaki iki ülke arasında yapılan casus takasında İngiltere'ye taşınmıştı. İngiltere'nin Salisbury şehrinde yaşayan Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulya, 4 Mart Pazar günü kentteki bir alışveriş merkezinin dışındaki bir bankta baygın halde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmışlardı. 

Salisbury Hastanesi’nden Perşembe günü yapılan açıklamada, Yulya Skripal’in sağlık durumunda iyileşme kaydedildiği ve artık hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmişti. İngiliz yayın kuruluşu BBC Cuma günü Yulya Skripal’in kendine geldiği ve konuşabildiğini duyurdu. 

DW, AFP,Reuters,dpa/JD,BÖ
© Deutsche Welle Türkçe

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