 Rus yetkili: Suriye′de 200 yeni silah denedik | DÜNYA | DW | 22.02.2018
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DÜNYA

Rus yetkili: Suriye'de 200 yeni silah denedik

Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi başkanı Moskova'nın Suriye'deki iç savaşta 200'den fazla yeni silah denemesi yaptığını açıkladı.

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Rusya'nın Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaşta 200 yeni tip silahı test ettiği açıklandı. Rus Parlamentosu'nun alt kanadı olan Duma'daki savunma komitesine başkanlık yapan Vladimir Shamanov "dost Suriyelilere yardım ederken, 200'ün üstünde yeni silahın da denemesini yaptık" diye konuştu.

Shamanov "Bizim müttefikimiz olmayan ülkeler dahil, silah alımı için bize gelinmesi tesadüf değil" dedi. AFP haber ajansı tarafından servis edilen haberde bu silahlar hakkında bilgi verilmedi.

Farklı medya kanallarına yansıyan haberlere göre Rusya, Suriye'de SU-57 tipi 5. nesil savaş uçaklarının prototiplerini kullandı. İsmi açıklanmayan bir Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi söz konusu jetlerden iki tanesinin gerektiğinde kullanılmak üzere Hmeimim hava üssüne gönderildiğini ifade etse de söz konusu haber Kremlin sözcüsü tarafından yalanlandı.

Rusya, Suriye'de devam eden savaşta düzenlenen hava saldırılarında hedefler arasında ayrım gözetmemek ve bu nedenle çok sayıda sivil ölümüne neden olmakla suçlanıyor.

Rusya'ya yönelik son eleştiriler ise Doğu Guta'da gerçekleştirilen hava saldırılarına ilişkin. Ancak Rusya'nın Suriye ordusu tarafından düzenlenen Doğu Guta'daki operasyona destek verdiği iddiası Kremlin tarafından reddedildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi son beş gün içerisinde gerçekleşen hava saldırıları ve yoğun topçu ateşi sonucu Şam'a 10 kilometre uzaklıktaki Doğu Guta'da  95'i çocuk 403 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

AFP,MY/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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