Rus nakliye uçağı Suriye′de düştü | DÜNYA | DW | 06.03.2018

Bir Rus nakliye uçağı, Rusya'nın Lazkiye'deki hava üssü Hmeymim'e inerken piste yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir alana düştü.

Rusya Savunma Bakanlığı, uçaktaki altısı mürettebat, 32 kişiden kurtulan olmadığını duyurdu.

Bakanlık, Antonov An-26 tipi uçağın herhangi bir saldırı sonucu düşmediğini ve ilk bilgilerin teknik arızayı işaret ettiğini bildirdi.

Hmeymim, Suriye'de rejim güçlerine destek veren Rusya'nın bu ülkedeki operasyonlarının ana üssü konumunda.

Rusya Suriye'de operasyon başlattığı Eylül 2015'ten beri dokuz askeri uçağını kaybetti. Rusya'nın geçen ay Su-25 tipi bir uçağı İdlib üzerinde vurularak düşürülmüştü. Omuzdan atılan ısı güdümlü füzeyle vurulduğu tahmin edilen uçağa yönelik saldırıyı, El Kaide'nin eski Suriye kolu El Nusra Cephesi mensuplarınca kurulan Heyet Tahrir Şam örgütü üstlenmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın pilotu Roman Fillipov'un esir düşme ihtimaline karşı el bombasıyla kendini patlattığını açıklamıştı. Fillopov'a ölümünün ardından "Rusya kahramanı nişanı" verilmişti.

AFP,rtr,dpa,AP/CÖ,HS

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