 Rus muhalif siyasetçi Navalni gözaltına alındı | DÜNYA | DW | 05.05.2018
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DÜNYA

Rus muhalif siyasetçi Navalni gözaltına alındı

Rusya’da düzenlenen Putin karşıtı gösterilerde muhalif politikacı Navalni’nin gözaltına alındığı belirtildi. Ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen eylemlerde gözaltına alınanların sayısının bini aştığı kaydedildi.

Anti-Putin-Demonstration in Moskau - Nawalny Festnahme (picture-alliance/AP Photo)

Muhalif lider Navalni polis tarafından gözaltına alındı

Rus haber ajanslarının verdiği bilgiler göre, muhalif Rus politikacı Aleksey Navalni, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto için başkent Moskova’da düzenlenen izinsiz gösteride gözaltına alındı. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, Navalni'nin Puşkin Meydanı'ndaki gösteriye katıldığı ve polisin kalabalığı yarararak Navalni'yi gözaltına aldığı belirtildi.

Vatandaşlık hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu OVD-Info, ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Navalni, Putin'in Pazartesi günü devlet başkanlığının dördüncü dönemine başlayacak olması nedeniyle ülke çapında protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. Navalni'nin ekibi tarafından verilen bilgilere göre, Cumartesi günü 90'dan fazla büyük kentte Putin karşıtı gösteriler düzenlenlendi. Gösterilerin çoğu için izin alındığı kaydedildi.

Anti-Putin-Demonstration in Sankt Petersburg (picture-alliance/AP Photo/D. Lovetsky)

Başkent Moskova ve St. Petersburg'ın yanı sıra 90 kentte Putin karşıtı protesto gösterileri düzenlendi

Fransız haber ajansı AFP'nin haberinde, başkent Moskova'daki izinsiz protesto eyleminde, polisin göstericilere göz yaşartıcı bomba ile müdahale ettiği ve muhalifler ile Kremlin yanlıları arasında arbede yaşandığı belirtildi.

Putin Pazartesi günü yemin edecek

Devlet Başkanı Putin, mart ayında yapılan seçimleri oyların yaklaşık yüzde 77’sini alarak dördüncü kez devlet başkanı seçilmişti. Putin, Pazartesi günü yemin ederek devlet başkanlığının dördüncü dönemine başlayacak.

Blog yazarı ve hukukçu, muhalif siyasetçi Navalni, 18 Mart’taki seçimlerde aday olmak istemiş ancak adaylık başvurusu Rusya’daki Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti.

AFP,dpa/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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