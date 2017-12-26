  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Rus muhalif politikacı Navalni gözaltına alındı

Rusya’da düzenlenen protesto gösterilerinde muhalif siyasetçi Navalni’nin yanı sıra en az 180 Navalni yanlısının gözaltına alındığı bildirildi.

Russland Oppositioneller Nawalny kandidiert als Präsidentenbewerber (Reuters/M. Shemetov)

Muhalif Rus politikacı Aleksey Navalni’nin başkent Moskova’da izinsiz bir protesto gösterisi sırasında gözaltına alındığı bildirildi. Vatandaşlık hakları konusunda çalışan online portal OVD-Info 18 Mart’ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerini protesto için ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde en az 180 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Navalni’nin ekibi tarafından yapılan açıklamada, muhalif politikacının gösteriye geldiği sırada Tverskaya Caddesi’nde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Daha önce de katıldığı protesto gösterilerinde geçici olarak gözaltına alınan Navalni, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını doğrulayarak, “Bunun hiçbir anlamı yok. Siz benim için değil, kendiniz için, bu ülkenin geleceği için sokağa çıkıyorsunuz” dedi.

Seçimleri boykot çağrısı

Navalni’nin ülke çapında yaptığı “seçmen grevi” çağrısı üzerine Moskova ve St. Petersburg’daki protesto gösterilerine yüzlerce kişinin katıldığı belirtildi. Ancak Moskova ve St. Petersburg’daki gösterilerin izinsiz olduğuna dikkat çekildi. Göstericilerin Rusya’da 18 Mart’ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için boykot çağrısı yaptığı aktarıldı.

Blog yazarı ve hukukçu olan Navalni, 18 Mart’taki seçimlerde aday olmak istemiş ancak adaylık başvurusu Rusya’daki Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti. Navalni de bunun üzerine seçimleri boykot etme çağrısında bulunmuştu.

Rusya’da 18 Mart’ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerini Vladimir Putin’in kazanması bekleniyor. Bu durumda, Putin devlet başkanlığı görevini 2024 yılına kadar sürdürecek.  

Reuters/AFP/dpa, JD/EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

AB Navalni'nin başvurusunun reddine tepkili

Avrupa Birliği, muhalif Rus politikacı Navalni'nin başkanlık seçimleri için yaptığı adaylık başvurusunun reddedilmesine tepki gösterdi. (26.12.2017)  

Rus muhalif Navalni'nin adaylık başvurusuna ret

Muhalif Rus politikacı Navalni'nin 2018'de yapılacak başkanlık seçimi için ilettiği adaylık başvurusu Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Kararın gerekçesi olarak Navalni hakkında verilmiş yolsuzluk hükmü gösterildi. (25.12.2017)  

Rus muhalif lidere hapis cezası

Rusya'da mahkeme Kremlin karşıtı muhalif lider Aleksey Navalni'yi 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Navalni toplantı yasasını ihlal etmekten suçlu bulundu. (02.10.2017)  

Rusya'da muhalif lidere gözaltı

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalni, Nizni Novgorad kentinde düzenleyeceği mitinge saatler kala Moskova'daki evinde gözaltına alındı. (29.09.2017)  

Benzer içerik

Russland Alexei Nawalny, Oppositionspolitiker

AB Navalni'nin başvurusunun reddine tepkili 26.12.2017

Avrupa Birliği, muhalif Rus politikacı Navalni'nin başkanlık seçimleri için yaptığı adaylık başvurusunun reddedilmesine tepki gösterdi.

Türkei Treffen Wladimir Putin & Tayyip Erdogan in Ankara

Erdoğan Putin ile Suriye'yi görüştü 11.01.2018

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye’ye ilişkin bir telefon görüşmesi yaptı. Putin, Suriye'deki Rus üslerine düzenlenen saldırılara ilişkin de bilgi verdi.

Ankara Bundesaußenminister Sigmar Gabriel SPD trifft den Außenminister der Republik Türkei Mevluet Cavusoglu

SZ: Gabriel'in Türkiye önerisi huzur getirebilir 26.12.2017

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Brexit'in Türkiye için model olabileceği önerisi, Almanya'nın Türkiye ile ilgili tutumu ve muhalif Rus politikacı Navalni'nin adaylık başvurusunun reddi Alman basınında yer buluyor.

FOTO-GALERİ

74. Filmfestival Venedig - Film Three Billboards outside Ebbing, ... (picture-alliance/dpa/ Labiennale/2017 Twentieth Century Fox Film)

2018 Oscarlarını kim kazanacak?

4 Mart’ta sahiplerini bulacak Oscar Ödül Töreni’nin favori filmlerini derledik. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +