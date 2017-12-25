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DÜNYA

Rus muhalif Navalni’nin adaylık başvurusuna ret

Muhalif Rus politikacı Navalni'nin 2018’de yapılacak başkanlık seçimi için ilettiği adaylık başvurusu Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Kararın gerekçesi olarak Navalni hakkında verilmiş yolsuzluk hükmü gösterildi.

Russland Oppositionsaktivist Alexei Navalny (picture-alliance/dpa/TASS/Y. Aleyev)

Rusya'da Seçim Kurulu, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylığını koyan muhalif Rus politikacı Aleksey Navalni'nin adaylığını düşürdü. Bunun üzerine Navalni seçimleri boykot etme çağrısında bulundu.

Pazartesi günü toplanan kurul, oybirliği ile Navalni'nin 18 Mart 2018’de yapılacak başkanlık seçimleri için ilettiği adaylık başvurusunu reddetme kararı aldı.

Seçim Kurulu bu karara gerekçe olarak Navalni hakkında zimmete geçirme suçundan beş yıllık tecil edilmiş mahkumiyet kararını gösterdi.

Seçim Kurulu'ndaki oylama öncesi açıklama yapan kurul üyelerinden Boris Ebzeyev, Navalni hakkında verilen hükmün "ciddi” olduğunu ve bu nedenle Navalni'nin başkanlık için yarışmasına engel teşkil ettiğini belirterek diğer üyelerin de ret oyu kullanması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Hakkındaki mahkeme kararının "siyasi” olduğunu ifade eden 41 yaşındaki muhalif lider Navalni, Seçim Kurulu'nun kararının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dördüncü defa adaylığını koyduğu seçimleri boykot etme çağrısı yaptı.

Russland Oppositioneller Nawalny kandidiert als Präsidentenbewerber (Reuters/M. Shemetov)

Muhalif Rus lider Aleksey Navalni, 2018'deki başkanlık seçimlerindeki adaylığı için düzenlenen bir etkinlikte konuşuyor.

Navalni çağrısında, "Herkesten bu seçimleri boykot etmesini isteyeceğiz. Seçimin sonuçlarını tanımayacağız” dedi. Navalni ayrıca karara itiraz edeceğini açıkladı.

2028'e kadar adaylık izni yok

18 Mart 2018'de yapılacak başkanlık seçiminde Putin'e karşı en güçlü rakip olarak Navalni görülüyordu. Navalni'nin ekibine göre 20 şehirden 15 binden fazla kişi muhalif politikacının adaylığına destek verdi.

Seçim Kurulu haziran ayında aldığı bir kararla zimmete geçirme suçundan hüküm giydiği gerekçesiyle Navalni'nin 2018'deki başkanlık yarışında adaylığını koyamayacağına karar vermişti. Rus yasalarına göre zimmete geçirme gibi yüksek düzeyli bir suç işlediği için hüküm giyen kişilerin 10 yıl süreyle başkanlığa adaylıklarını koyma hakları bulunmuyor. Navalni bu yasanın sadece hapiste olanlar için geçerli olduğunu, hapiste olmaması sebebiyle yasanın kendisine uygulanamayacağını ifade etmişti.

Rus yasasına göre, bir adayın seçimlerde yarışabilmesi için en az 500 kişi tarafından aday gösterilmesi gerekiyor. Aday olarak oy pusulasında isminin yer alabilmesi için ise 1 milyon imza toplanması gerekiyor.

AFP/AP/DÇÜ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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