Rus muhalif Navalni'den adaylık başvurusu

Muhalif Rus politikacı Aleksey Navalni'nin Rusya'da gelecek yıl yapılacak başkanlık seçiminde aday olması için ilk etap aşıldı. Navalni'nin destekçileri, muhalif politikacıyı aday gösterdikleri başvuruları resmi makamlara iletti. Navalni'nin ekibine göre 20 şehirde 15 binden fazla kişi muhalif politikacının adaylığına destek verdi.

Adaylık başvurusunu Moskova'da seçim kuruluna sunan Navalni de "Biz katılmadan seçim olmaz" diye konuştu.

Adaylığı kabul edilmediği takdirde seçimi boykot edeceklerini belirten muhalefetin adayı "Dürüstçe yapılmadığı takdirde seçimin boykot edilmesi gerekir" dedi.

Rus yasasına göre, bir adayın seçimlerde yarışabilmesi için en az 500 kişi tarafından aday gösterilmesi gerekiyor. Aday olarak oy pusulasında isminin yer alabilmesi için ise 1 milyon imza toplanması gerekiyor.

Moskova'da düzenlenen Navalni'ye destek eyleminden bir kare

Muhalif lidere 2028'e kadar adaylık izni yok

18 Mart'taki oylamada Putin'e karşı en güçlü rakip olarak Aleksey Navalni görülüyor. Ancak Rusya'daki seçim kurulu Ekim ayında, zimmete geçirme suçundan hüküm giydiği gerekçesiyle Navalni'nin 2028 yılına kadar hiçbir resmi görev için adaylığını koyamayacağına karar vermişti. Navalni mahkemenin kararına itiraz etmiş ve yargının hakkında aldığı kararın 'siyasi' olduğunu söylemişti.

DW,afp/AG, ÖA

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