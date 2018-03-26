Rus casus krizi: Türkiye'den kınama açıklaması

Türkiye, bir dönem Rusya adına çalışan ajanlardan Sergey Skripal ile kızının İngiltere'de zehirlenmesini kınadığını ancak İngiltere'nin olayın arkasında olduğundan şüphelendiği Rusya'ya karşı diplomatik bir tepki verilmeyeceği açıkladı.

Pazartesi günü Ankara'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye ile Rusya'nın "olumlu ve iyi ilişkileri" olduğunu söyledi.

Bozdağ, "Türkiye bu anlamda Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir. Çünkü Türkiye de kendi dış politikasını kendi belirleyen egemen ve bağımsız bir ülkedir"dedi.

On altı Avrupa Birliği (AB) üyesi, ABD, Kanada, Ukrayna, Norveç, Arnavutluk, Makedonya ve Avustralya'nın İngiltere'nin yanında durduğunu göstermek için aldığı Rus diplomatları sınır dışı etme kararının sorulması üzerine Bozdağ, "Başka ülkelerin de İngiltere'nin aldığı bu karara destek mahiyetinde karar almaları, tabii o ülkelerin kendi takdirinde olan bir konudur" diyerek konuştu.

Bozdağ, İngiltere ile Rusya arasında eski çifte ajan Skripal'in zehirlenmesi üzerinden yaşanan krizin iki ülke arasında bir hadise olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde bir çeşit kimyasal gaz kullanılarak gerçekleştirilen zehirlenme olayıyla ilgili açıklama yapan Türk Dışişleri Bakanlığı, olayı kınadığını ifade etti.

Açıklamada "Türkiye, kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul etmekte, İngiltere'de yaşanan saldırıyı da bu çerçevede görmekte ve kınamaktadır" denildi.

Olayın soruşturularak faillerin "en kısa sürece adalet önüne çıkartılmaları" gerektiğinin belirtildiği açıklamada, Türkiye'nin NATO Konseyi'nin 14 Mart'ta konuyla ilgili yaptığı açıklamaya katıldığı hatırlatıldı.

Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulya İngiltere'de müşahede altında tutuluyor.

Kriz nasıl başlamıştı?

Soğuk Savaş döneminden bu yana Rusya ile yaşanan en ciddi diplomatik gerginliğe dönüşen olay, 66 yaşındaki Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile 33 yaşındaki kızı Yulya'nın 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentindeki bir alışveriş merkezinin banklarında baygın olarak bulunmasıyla başladı. Hastaneye kaldırılan baba ile kızın bir çeşit kimyasal gaz olan Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.

Skripal, Moskova'nın sırlarını İngiltere'ye satmaktan hapse girmiş, 2010 yılındaki casus değişiminde bu ülkeye taşınmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Skripal ve kızına yönelik saldırıdan "büyük ihtimalle Rusya'nın sorumlu olduğu sonucuna vardıklarını" açıklamasının ardından 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini belirtmişti.

May'in iddialarını kabul etmeyen ve İngiltere'nin ithamını ispatlamasını isteyen Rusya, misilleme olarak 23 İngiliz diplomatını sınır dışı edeceğini kaydetmişti.

Son olarak İngiltere ile dayanışma içerisinde olduklarını açıklayan 16 AB ülkesi, ABD, Kanada, Ukrayna, Norveç, Arnavutluk, Makedonya ve Avustralya da ülkelerinde bulunan toplamda 110'dan fazla Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

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DW,AP/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe