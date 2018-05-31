 Ruhani: Yabancı güçler Suriye′den çekilebilir | DÜNYA | DW | 13.06.2018

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DÜNYA

Ruhani: Yabancı güçler Suriye'den çekilebilir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'de "terör" bittiği zaman Şam yönetiminin yabancı güçlere ihtiyaç duymayacağını söyledi.

Iran Hassan Rouhani (picture alliance/AP Photo/Iranian Presidency Office)

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'de "terörizmin köklerinin bir an önce kazınmasını umduğunu" ve böylece bu ülkede yabancı güçlere ihtiyaç kalmayacağını söyledi.

Salı akşamı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Ruhani, Suriye'de yabancı güçlere artık ihtiyacın kalmayacağını belirtmesiyle İranlı güçlerin de ülkeden çekilebileceğinin işaretini vermiş oldu.

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Benzer bir şekilde geçen ay Rusya'nın Soçi kentinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya gelen Rus lider Vladimir Putin de, Esad güçlerinin son dönemlerdeki kazanımlarıyla birlikte ülkedeki tüm yabancı güçlerin çekilmesini önermişti.

Muhaliflere karşı sınırda mücadele

Suriye rejimine destek veren yabancı güçlere mensup bir kumandan Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun ülkenin güneyindeki İsrail ve Ürdün sınırında muhaliflere karşı operasyon hazırlığında olduğunu söyledi.

Bu operasyon için hazırlıkların tamamlandığını söyleyen askeri yetkili, öncesinde rejim güçlerinin Süveyde kenti yakınlarındaki IŞİD unsurları ile mücadeleyi tamamlayacağını kaydetti.

Şam'dan Golan Tepeleri yakınlarına füze bataryası

Öte yandan Şam yönetimi, Suriye'nin 1967'den beri İsrail işgali altında olan Golan Tepeleri yakınlarındaki füze savunma sistemlerini güçlendirdiğini açıkladı.

Reuters'a konuşan aynı yabancı kumandan, Rus yapımı Pantsir S1 füzelerinin İsrail'e karşı hava savunma sistemlerini "en üst düzeyde" yenileyeceğini kaydetti.

Mayıs ayında İsrail, Şam yönetimine destek veren İranlı güçleri sınır ötesinden füze saldırısında bulunmakla suçlamış ve karşılığında Suriye'deki İran destekli birliklerin olduğunu belirttikleri noktalara hava saldırısında bulunmuştu.

İsrail ayrıca Suriye'deki Hizbullah unsurlarından rahatsızlığını dile getirirken, geçen hafta konuşan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, askeri güçlerinin Suriye'de Esad istediği sürece kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

dpa,rtr/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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