 Ruhani: ABD nükleer anlaşmadan çekilirse pişman olur | DÜNYA | DW | 06.05.2018
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DÜNYA

Ruhani: ABD nükleer anlaşmadan çekilirse pişman olur

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin hata olacağını söyledi.

Hassan Rouhani (picture-alliance/AP Photo/E. Noroozi)

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesi ile ABD'nin de aralarına dâhil olduğu altı devlet ile imzalanan "nükleer anlaşmadan" çekilmesi durumunda Washington yönetiminin buna pişman olacağını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı müttefiklerinden, önümüzdeki hafta yenilemesi gereken anlaşmadaki "korkunç hataların düzeltilmesi" talebinde bulunması ve protokolden imzasını çekme tehdidi sonrası konuşan Ruhani, İran halkının birlik halinde olduğunu kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı, "Eğer ABD nükleer anlaşmadan çekilirse tarihte emsali görülmemiş bir şekilde pişman olacaktır" ifadesini kullanırken, "Trump ve Siyonist rejim (İsrail) bilmeli ki halkımız birlik olmuş durumda" şeklinde konuştu.

Ruhani ayrıca ülkesinde "sağcı, solcu, devrimci, reformcu, ılımlı" fark etmeksizin herkesin anlaşmanın arkasında durduğunu belirtti.

Obama döneminden kalma

2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya'nın İran'la imzaladığı anlaşma uyarınca Tahran yönetimi, kendisine uygulanan yaptırım rejiminin yumuşatılması karşılığında nükleer silah geliştirmeyeceği taahhüdünde bulunmuştu.

Trump, dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın girişimiyle onaylanan protokolü, eksikliklerin bulunduğunu söyleyerek sık sık eleştiriyor. Buna göre nükleer kısıtlamalar ile ilgili bazı maddelerin 2025'ten itibaren kalkacak olması ABD yönetimini rahatsız eden konulardan.

Bu eksikliğe yönelik olarak geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron anlaşmanın kapsamını genişletme teklifinde bulunmuştu.

İngiltere, Fransa ve Almanya ayrıca anlaşmaya İran'ın balistik füze programının da dâhil edilmesini gündeme getirmeye hazırlanırken, Ruhani o konuda taviz vermeyeceklerini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı "Silahlarımız ve savunmamızla ilgili olarak hiç kimse ile müzakere etmeyeceğiz ve ne kadar silah, tesis ve füzeye ihtiyacımız varsa o kadarını üretip bulunduracağız" sözlerini kullandı.

Generalversammlung der Vereinten Nationen | Flagge Iran (picture-alliance/newscom/UPI Photo/J. Angelillo)

Bölgesel çekişme

Trump yönetimi ayrıca İran'ın bölgesindeki ihtilaflarda oynadığı rolden rahatsızlığını sürekli olarak dile getiriyor. Suriye'deki iç savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veren İran'ın ayrıca Yemen'deki iç savaşta merkezi yönetime karşı çatışan Husileri silahlandırdığı iddia ediliyor.

Ülkesinin bölgedeki rolünü tartışmaya açık olduğunu belirten Ruhani, "terörle mücadelede" ise asla geri adım atmayacaklarını kaydetti.

"Bölgemizi güvenli hale getirmek için dünya ile konuşmak istiyoruz" ifadesini kullanan İran Cumhurbaşkanı, "ancak yeni bir Daeş (IŞİD) yaratmanıza engel olacağız" sözlerini kullandı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme tehditlerine karşın İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in dış ilişkiler danışmanı Ali Ekber Velayeti de Perşembe günü bir açıklama yaparak ABD'nin protokolden çekilmesi durumunda kendilerinin de aynı yönde hareket edeceklerini kaydetmişti.

AFP,rtr/ÇÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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