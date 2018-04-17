 RSF Almanya′dan Türk hükümetine çağrı | ALMANYA | DW | 18.04.2018
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ALMANYA

RSF Almanya'dan Türk hükümetine çağrı

Sınır Tanımayan Gazeteciler Almanya, Türkiye’de tutuklanan çifte vatandaş ETHA çalışanı Adil Demirci’nin serbest bırakılması için çağrı yaptı. RSF, Alman kamuoyunun desteğinin önemine dikkat çekti.

Adil Demirci (Facebook/Adil Demirci)

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Almanya temsilcisi Christian Mihr, İstanbul’da tutuklanan Etkin haber ajansı (ETHA) çalışanlarından Adil Demirci'nin serbest bırakılmasını talep etti.

Çarşamba günü Funke Medya Grubu’na açıklama yapan RSF Almanya temsilcisi Mihr, Demirci’nin kısa sürede serbest bırakılmasını da beklemediklerini belirtti.

Mihr, "Gerçekci olmak gerekirse Adil Demirci’nin aylarca tutuklu kalacağından endişe ediyorum" dedi.

RSF Almanya temsilcisi Christian Mihr

RSF Almanya temsilcisi Christian Mihr

"rt Alman vatandaşı daha tutuklu"

Christian Mihr’in verdiği bilgiye göre, Türkiye'de Adil Demirci’nin yanı sıra tutuklu dört Alman vatandaşı daha bulunuyor. Güvenlik gereği bu kişilerin isimlerini vermeyen Mihr, tutukluların serbest kalmasında Alman kamuoyunun desteğinin önemli olduğunu gördüklerine dikkat çekti.

Mihr, ETHA muhabirlerinden Meşale Tolu ve Die Welt gazetesi Türkiye temsilcisi Deniz Yücel için Almanya'da oluşturulan kamuoyunun serbest bırakılmalarında etkili olduğunu ifade etti.

RSF Almanya temsilcisi Mihr, "Ses çıkarmak yardımcı oluyor. Çünkü ancak bundan sonra Türk hükümetine yönelik baskı arttı" dedi.

Türk ve Alman vatandaşı olan sosyolog Adil Demirci Köln'de yaşıyor. Etkin haber ajansı, Adil Demirci'nin geçen Cuma günü diğer muhabirleri Semiha Şahin ve Pınar Gayıp ile birlikte gözaltına alındığını duyurmuştu.

Beş günlük gözaltının ardından adliyeye sevk edilen Adil Demirci, 17 Nisan'da "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, İstanbul'daki Alman Başkonsolosluğu Demirci ile görüşmek için girişimde bulundu. Başkonsolosluğun hem Demirci'nin ailesi hem de Türk makamlarıyla iletişim hâlinde olduğu öğrenildi. Demirci'nin gazeteci olup olmadığını Dışişleri Bakanlığı'nın şu anki durumda teyit edemediği belirtildi.

DW,AFP/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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